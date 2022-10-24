وسط هطول أمطار الليلة الماضية، تجاوزت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية مدرجاً في مطار فلبّيني الاثنين، ولا تزال عالقة وسط منطقة عشبية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 162، بالإضافة إلى أحد عشر من أفراد الطاقم الذين فروا بواسطة زلاجات الإخلاء.

وأُلغيت رحلات جوية اليوم الاثنين، وظل مطار ”ماكتان سيبو” الدولي ، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الفلبين، مغلقاً بسبب توقف الطائرة في نهاية المدرج الوحيد القابل للاستخدام.

ودفع الحادث رئيس الخطوط الجوية الكورية إلى تقديم اعتذار، وتعهدت الخطوط الجوية الكورية، إحدى أبرز شركات الطيران في آسيا، باتخاذ خطوات لمنع تكرار ذلك.

وقال وو كيونغ، رئيس الخطوط الجوية الكورية، في بيان: ”نعطي الأولوية دائماً للسلامة في جميع عملياتنا. نشعر بالأسف حقاً للإجهاد والإزعاج الذي تعرض له ركابنا”.

ولا تزال الطائرة مائلة للأمام في المنطقة العشبية مع عدم رؤية عجلة الهبوط الأمامية.

وفتحت زلاجات الإخلاء عند الأبواب، كما شوهدت فتحة ممزقة في الجزء العلوي من الطائرة بالقرب من الباب الأمامي.

وقال مسؤولون فلبينيون إن الوقود المتبقي في الطائرة سيُسحب قبل أن تبدأ الجهود لتحريكها.

وتقيّم السلطات أيضاً إمكانية السماح للطائرات الأخرى التي تقطّعت بها السبل في المطار بالتحليق بأمان.

وأُلغيت عشرات الرحلات الجوية من وإلى مقاطعة سيبو، وتضمن ذلك رحلات تابعة للخطوط الجوية الفلبينية، والتي أعلنت في البداية إلغاء أكثر من 50 رحلة داخلية.

وبدأت السلطات الفلبينية التحقيق في الحادث.

وقالت الخطوط الجوية الكورية في بيان إن طائرة من طراز ”إيرباص إيه 330″ انطلقت من مدينة إنتشون الكورية وحاولت الهبوط مرتين في الفلبين قبل أن تتجاوز المدرج في المحاولة الثالثة.

من جانبها قالت هيئة الطيران المدني الفلبينية في بيان: ”جميع الركاب بخير، وموظفونا يرافقونهم على الأرض”.