ثقافة
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بطاقة "هيَّا".. مفتاح المشجّعين لاكتشاف مونديال قطر وتصريح لدخول الملاعب
في سبيل تحقيق استضافة ناجحة ومريحة للقادمين وللجماهير عموماً التي تودّ الحضور ومشاهدة مباريات المونديال، استحدثت اللجنة القطرية المنظمة للبطولة بطاقة "هيا".
بطاقة "هيَّا".. مفتاح المشجّعين لاكتشاف مونديال قطر وتصريح لدخول الملاعب
بطاقة "هيَّا".. مفتاح المشجّعين لاكتشاف عوالم مونديال قطر / AFP
24 أكتوبر 2022

أسابيع معدودة وينطلق الحدث الرياضي الأكبر والأهمّ في كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية على كوكب الأرض، بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تجري بنكهة عربية خليجية لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وفي سبيل تحقيق استضافة ناجحة ومريحة للقادمين وللجماهير عموماً التي تودّ الحضور ومشاهدة مباريات المونديال، استحدثت اللجنة المنظمة للبطولة بطاقة "هيَّا".

وعلى جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يعتزمون حضور مباريات كأس العالم، تقديم طلب للحصول عليها، وهي بمثابة تصريح لدخول قطر والملاعب، إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بهم.

بطاقة ذكية

"هيَّا" بطاقة ذكية توفّرها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر للمشجعين، بجانب تذكرة صالحة لحضور المباريات.

وتخضع بطاقة "هيَّا" لعدد من الشروط من أجل إصدارها واستخدامها، إذ على أي شخص ينوي حضور المونديال، أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة من خلال "بوابة هيَّا"، بما يتوافق مع الشروط المطلوبة.

خدمات عديدة

ووفّرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عدداً من مراكز الخدمة الخاصة بـ"هيَّا"، لتقديم عديد من الخدمات، وتشمل النقل بما في ذلك التنقلات في مترو الدوحة والحافلات العامة والترام والحافلات الخاصة بالنقل لحضور المباريات.

وستُستخدم "هيَّا" وسيلةً لتحديد هوية جميع حاملي التذاكر في البطولة، وتقديم الخدمات لهم بما يعزّز ويُثرِي تجربتهم في أثناء وجودهم في قطر.

شروط وقواعد

من الشروط الأساسية للحصول على البطاقة، وجود تذكرة مباراة صالحة سارية المفعول، أو رقم طلب صالح لتذكرة مباراة عند تقديم الطلب.

كما يجب أن لا تقلّ سنّ المتقدم عن 18 عاماً، أو عن طريق أحد الوالدين أو الوصيّ على مقدّم الطلب، أو يكون حصل على تأشيرة صالحة قبل الوصول إلى قطر.

بالإضافة إلى أن يكون الشخص في قطر ويحمل تأشيرة صالحة، مع التزام قوانين قطر كافة خلال فترة وجوده بالبلاد، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتعلقة بإصدار التذاكر.

وإذا قررت اللجنة العليا أو أي جهة حكومية أخرى في قطر عدم إيفاء المتقدم متطلبات الأهلية للحصول على بطاقة "هيَّا"، فلا يُصرَّح له بالحصول عليها.

"هيَّا" الرقمية

وفي تصريحات صحفية قال سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة "هيَّا" باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن بطاقة "هيَّا" إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم، للدخول إلى الملاعب، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العامّ في أيام المباريات طوال فترة البطولة.

واستطرد: "كما تُعَدّ البطاقة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من الخارج".

وأوضح أن البطاقة المطبوعة غير إلزامية، إذ بإمكان الحاصل على "هيَّا" استخدام النسخة الرقمية التي تمكّنه من الاستفادة من جميع الخدمات بعد تفعيلها.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة "هيَّا"، أو عبر تطبيق "Hayya to Qatar 2022" على الهواتف الذكية، المتوفر في متاجر "أبل وغوغل بلاي وهواوي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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