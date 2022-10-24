سياسة
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صور | أنشطة بحيرة "تهتالي" التركية في أحضان الطبيعة تستقطب السياح
تخطط بلدية درينجه التركية لتنظيم أنشطة متنوعة في فضاء بحيرة "تهتالي" الشهيرة لاستقطاب أكبر عدد من السياح والزائرين، وبالتالي رفد القطاع السياحي.
صور | أنشطة بحيرة "تهتالي" التركية في أحضان الطبيعة تستقطب السياح
بحيرة تهتالي التركية / AA
24 أكتوبر 2022

بفضل هوائها العليل وطبيعتها الخلابة، تجذب بحيرة "تهتالي" في ولاية قوجه ألي شمال غربي تركيا زواراً محليين وأجانب في جميع فصول السنة.

وتقع البحيرة في قضاء درينجه بولاية قوجه ألي، وهي إحدى ولايات منطقة شرق مرمرة.

وهذه الولاية من الولايات التركية المهمة في قطاع السياحة الطبيعية، إذ تقدم لزوارها فرصة قضاء أوقات مميزة بين أحضان الطبيعة.

وتوجد بحيرة تهتالي على بعد نحو 15 كيلومتراً عن وسط درينجه، وهو قضاء يتميز بمناطق حرجية ومرتفعات خضراء تكثر فيها الجداول والشلالات.

وتسعى بلدية درينجه إلى استقطاب عدد أكبر من السياح المحليين والأجانب إلى المنطقة، عبر تنظيم أنشطة للتخييم وصيد الأسماك وتوفير المرافق الاجتماعية ومسارات خاصة لقيادة الدراجات الهوائية وممارسة رياضة المشي.

وخلال الصيف المقبل، تسعى البلدية إلى إتمام أعمال البناء في مجموعة من المرافق، والبدء في توفير أماكن لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية التقليدية.

مشاريع عديدة

وقال رئيس بلدية درينجه زكي أيغون، إن البلدية تعمل على تنظيم أنشطة جديدة لمحبي الطبيعة في المنطقة التي تحتوي على بحيرة تهتالي وتتميز بجمالها الخلاب.

وأضاف أنهم من خلال هذه الأنشطة، يطمحون إلى توفير أوقات ممتعة للزوار بين أحضان الطبيعة.

وتابع: "كانت المنطقة تحتوي على مركز سياحي ورياضي، إلا أن البلدية قررت إنشاء مركز جديد بمعايير حديثة رغبة منها في تنشيط حركة السياحة واستقطاب مزيد من الزوار".

وأردف أيغون أن البلدية تعمل على تحويل البحيرة إلى مكان مناسب لتنظيم رحلات بالقوارب الصغيرة من خلال مشاريع تعكف على إتمامها، بالإضافة إلى إنشاء مركز تخييم لعربات الكرفانات.

وأوضح أنه سيجرى بناء مسارات لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في منطقة البحيرة، ما يكسبها حلة جديدة.

أفضل الخدمات

وقال أيغون إن الإدارات المحلية في قوجه ألي تولي أهمية كبرى لتطوير الأنشطة السياحية في الولاية.

وتابع: "نعمل على بناء مرافق اجتماعية متطورة لتوفير أفضل الخدمات للزوار وتأسيس نقاط بيع لخدمة الزوار الراغبين في شراء منتجات زراعية وحيوانية ينتجها السكان المحليون بطرق تقليدية".

وشهدت درينجه الفترة الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الزوار القادمين من مدينة إسطنبول، حسب رئيس البلدية.

وختم بأن البلدية تعمل على إتمام مشاريع مهمة، مثل الحديقة الطبيعية في بحيرة تهتالي ومركز التخييم وحديقة الكرفانات، بجانب مرافق عامة وترفيهية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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