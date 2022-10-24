قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، إن روسيا تواصل استخدام طائرات مُسيّرة إيرانية‭‭ ‬‬الصنع لمهاجمة أهداف في أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في منشور على تويتر أن روسيا تستخدم على الأرجح الطائرات الإيرانية المُسيّرة من طراز شاهد-136 لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية وبديلاً للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنَّعة في روسيا والتي أصبحت نادرة.

ووصفت الوزارة الجهود الأوكرانية لاحتواء الطائرات المُسيّرة بأنها ناجحة.

والجمعة، قال متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني إن بلاده أسقطت 85% من طائرات مُسيرة "انتحارية" إيرانية الصنع أطلقتها روسيا.

وكثفت روسيا الهجمات على منشآت للطاقة ومدن أوكرانية منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول باستخدام صواريخ وما تقول كييف إنها طائرات مُسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

وتنفي طهران إمداد موسكو بطائرات شاهد-136 المسيرة، كما ينفي الكرملين أن تكون قواته استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

لكن اثنيْن من كبار المسؤولين واثنيْن من الدبلوماسيين الإيرانيين قالوا لرويترز إن طهران تعهدت بتزويد موسكو بصواريخ سطح-سطح وطائرات مسيرة أخرى.