سياسة
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بعد شكاوى روسية.. كييف تتهم موسكو بعرقلة تنفيذ اتفاق شحن الحبوب
اتهمت أوكرانيا موسكو بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاقية شحن الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز، لاستئناف صادرات الحبوب من المواني المطلة على البحر الأسود والتي أُغلقت منذ الغزو الروسي. وقدمت موسكو شكاوى مراراً وتكراراً بشأن تنفيذها.
بعد شكاوى روسية.. كييف تتهم موسكو بعرقلة تنفيذ اتفاق شحن الحبوب
صورة أرشيفية لإحدى سفن نقل الحبوب الأوكرانية. / AA
24 أكتوبر 2022

قالت أوكرانيا إن سبع سفن‭‭ ‬‬محملة بالحبوب أبحرت من موانيها يوم الأحد متجهة إلى آسيا وأوروبا، لكنها اتهمت روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليغرام إن "روسيا تعرقل عمداً التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب. ونتيجة لذلك، فإن هذه المواني (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25-30% من طاقتها منذ بضعة أيام".

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من المواني المطلة على البحر الأسود والتي أُغلقت منذ الغزو الروسي.

وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى مراراً وتكراراً بشأن تنفيذه.

وقال جينادي جاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي لرويترز إن موسكو سلّمت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تتضمن قائمة بالشكاوى.

ومن بين السفن التي غادرت يوم الأحد، سفينة استأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحمل 40 ألف طن من القمح من ميناء تشورنومورسك ومتجهة إلى اليمن وهو تطور رحب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي "من المهم للغاية أن السفينة السادسة أبحرت اليوم ... وهي محملة بمواد غذائية في سياق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "هذه السفينة متجهة إلى اليمن محملة بالقمح. إثيوبيا واليمن وأفغانستان - هذه الدول الثلاث حصلت بالفعل على مواد غذائية بفضل صادراتنا وبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة".

وقالت وزارة البنية التحتية إن السفن السبع التي تحمل إجمالي 124300 طن من المواد الغذائية غادرت من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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