سياسة
4 دقيقة قراءة
الهجرة ودعم كييف والطاقة.. ماكرون وميلوني يعقدان اتفاقاً سرياً في أول لقاء
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني على التعاون "الطموح" و"اليقظ" بينهما. فيما يسود اعتقاد أن اللقاء الذي ساده الغموض اتفق فيه الطرفان "اتفاقاً سرياً" يتعلق أساساً بملف الطاقة.
الهجرة ودعم كييف والطاقة.. ماكرون وميلوني يعقدان اتفاقاً سرياً في أول لقاء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم أوروبي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني / Reuters
24 أكتوبر 2022

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، على هامش رحلة مخصصة لمنتدى السلام، نظمته الجالية الكاثوليكية سانت إيجيديو مع البابا فرنسيس الاثنين في الفاتيكان.

وفور تسلمها مهامها عقدت ميلوني، في روما، أول لقاء لها مع زعيم أوروبي. وتعهد ماكرون خلال اللقاء بالعمل معها بشكل "طموح" ولكن أيضاً بـ"يقظة".

لقاء "غامض" ولكن "مثمر"

أبقى الإليزيه على الغموض بشأن هذا اللقاء الذي حدث بعيداً من الكاميرات في وسط العاصمة الإيطالية واستمر أكثر من ساعة بقليل.

وكتب ماكرون على تويتر: "بصفتنا أوروبيين، ودول جوار، وشعوب صديقة، يجب أن نواصل مع إيطاليا كل العمل الذي بدأ. أن ننجح معاً، بالحوار والطموح، هو أمر ندين به لشبابنا وشعوبنا"، مرفقاً تغريدته بصورة تظهره خلال مناقشاته مع الزعيمة الجديدة.

وفقاً لروما، ركز الاجتماع "الودي والمثمر" على "الحاجة إلى استجابات سريعة ومشتركة لارتفاع أسعار الطاقة" على المستوى الأوروبي، وتطرق إلى "دعم أوكرانيا" و"إدارة تدفقات الهجرة".

وعبّر الزعيمان عن "رغبتهما في مواصلة التعاون بشأن التحديات المشتركة الرئيسية على المستوى الأوروبي مع احترام المصالح الوطنية لكل منهما"، حسب روما.

وقالت ميلوني في وقت سابق من اليوم نفسه، في ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء استمر نحو ثلاثين دقيقة، "علينا أن نكون موحدين. توجد أوضاع طارئة تواجهها البلاد. علينا العمل معاً". وجاء تصريحها على خلفية توتر مع سيلفيو برلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما الى ائتلافها.

"لعبة سرية"

على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المقابلة الأحد ، يبدو أن ميلوني "تؤيد التحالف مع فرنسا" لا سيّما فيما يتعلق بمسألة الطاقة.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلاً عن مصادر مطلعة عن فحوى اللقاء، أن ميلوني تؤيد مقترح "تحديد سقف لسعر الغاز" الذي تقدمت به فرنسا في وقت سابق ولاقى تبايناً حاداً في الآراء بين القادة الأوروبيين.

كما تؤيد رئيسة الوزراء الإيطالية في ذلك حتى "أدوات التضامن الأوروبية" بخاصة في مجال الطاقة.

ويصر في الأثناء الإليزيه على أن القرار في ذلك "متروك لميلوني"، لتحديد اختياراتها خلال زيارة مستقبلية لباريس.

ويقول محللون إن ترتيب ووتيرة رحلات ميلوني الأوروبية الأولى ستكون "كاشفة للغاية" في الفترة القادمة، إن كانت ستختار باريس، على الرغم من التعهدات الأولى التي قدمتها في بروكسل بتعيين مؤيدين لأوروبا في الوزارات الرئيسية، أم أنها ستختار وجهات أكثر غرابة مثل بولندا والمجر، وهما قوتان مشككتان في الاتحاد الأوروبي وهي قريبة جداً منهما.

وحسبما ورد قال ماكرون للصحفيين الإيطاليين بعد المقابلة: "العلاقات بين الشعوب أكثر أهمية من العلاقات بين القادة".

ويتوقّع أن تكون مهمة ميلوني صعبة خصوصاً أن ائتلافها يُظهر تصدّعات. ويتقبّل كل من سالفيني وبرلوسكوني تولي ميلوني السلطة على مضض بعدما فاز حزبها بـ26% من الأصوات في الانتخابات، في مقابل 8% فقط لـ"فورتسا إيطاليا" و9% للرابطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us