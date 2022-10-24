سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل: لن نسلح كييف ومستعدون لتزويدها بأنظمة إنذار مبكر
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن إسرائيل لا ترى ضرورة لإرسال مساعدات عسكرية هجومية إلى أوكرانيا، مشدداً على أن هذه الرؤية تأتي في سياق الاعتبارات الإقليمية والدولية.
إسرائيل: لن نسلح كييف ومستعدون لتزويدها بأنظمة إنذار مبكر
غانتس شدد على القيود العملياتية التي تواجهها دولة إسرائيل.. وأنه نتيجة لذلك لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا / Reuters
24 أكتوبر 2022

أعلنت إسرائيل الاثنين أنها لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا بسبب القيود العملياتية التي تواجهها.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيني غانتس الاثنين مناقشة إيجابية مع نظيره الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف".

وأشارت إلى أنه "في بداية المكالمة أطلع الوزير ريزنيكوف الوزير غانتس على تطورات الحرب في أوكرانيا".

وأضافت الوزارة: "أعرب الوزير غانتس عن تعازيه في الخسائر المأساوية في الأرواح وقلقه من الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب".

وأردفت: "سلط الوزير غانتس الضوء على موقف إسرائيل في الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني والغرب، وأعرب عن التزامه دعم أوكرانيا من خلال إيصال المساعدات الإنسانية ومعدات الدفاع المنقذة للحياة".

وتابعت الوزارة: "اتفقا على إجراء حوار مهني لمساعدة أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر مدني".

ولفتت إلى أن الوزير غانتس "شدد على القيود العملياتية التي تواجهها دولة إسرائيل.. وأنه نتيجة لذلك لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا".​​​​​​​

ومنذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا ودعمتها سياسياً بإدانة العمليات العسكرية الروسية.

وفي محاولة منها لتفادي أزمة مع روسيا رفضت إسرائيل طلبات متكررة من أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية في وقت امتنعت فيه عن الموافقة بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us