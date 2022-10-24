أعلنت إسرائيل الاثنين أنها لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا بسبب القيود العملياتية التي تواجهها.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيني غانتس الاثنين مناقشة إيجابية مع نظيره الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف".

وأشارت إلى أنه "في بداية المكالمة أطلع الوزير ريزنيكوف الوزير غانتس على تطورات الحرب في أوكرانيا".

وأضافت الوزارة: "أعرب الوزير غانتس عن تعازيه في الخسائر المأساوية في الأرواح وقلقه من الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب".

وأردفت: "سلط الوزير غانتس الضوء على موقف إسرائيل في الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني والغرب، وأعرب عن التزامه دعم أوكرانيا من خلال إيصال المساعدات الإنسانية ومعدات الدفاع المنقذة للحياة".

وتابعت الوزارة: "اتفقا على إجراء حوار مهني لمساعدة أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر مدني".

ولفتت إلى أن الوزير غانتس "شدد على القيود العملياتية التي تواجهها دولة إسرائيل.. وأنه نتيجة لذلك لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا".​​​​​​​

ومنذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا ودعمتها سياسياً بإدانة العمليات العسكرية الروسية.

وفي محاولة منها لتفادي أزمة مع روسيا رفضت إسرائيل طلبات متكررة من أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية في وقت امتنعت فيه عن الموافقة بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.