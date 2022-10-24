سياسة
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أقار يؤكد لنظيره المجري ضرورة إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بمؤتمر صحفي عقده مع نظيره المجري بالعاصمة أنقرة ضرورة إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت، مشدداً على أهمية الحيلولة دون تعمّق الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.
أقار يؤكد لنظيره المجري ضرورة إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الدفاع التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري في العاصمة أنقرة / وزارة الدفاع التركية
24 أكتوبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ضرورة تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت والحيلولة دون تعمّق الأزمة الإنسانية جراء الحرب.

جاء ذلك في كلمة الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي في العاصمة أنقرة التي يزورها الأخير.

وأضاف أقار أنه أجرى مع نظيره المجري مباحثات "مثمرة وصادقة وناجحة"، وأنهما بحثا التطورات الإقليمية والثنائية وقضايا تهم حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشدد على أنهما أكدا أهمية احترام وحدة وسيادة دول الجوار للبلدين، وفي مقدمتها أوكرانيا.

وأكد أهمية تأمين وقف إطلاق النار والدم المراق في أوكرانيا بأقرب وقت والحيلولة دون تعمّق الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.

وفي سياق آخر قال الوزير التركي إنه وقع مع نظيره المجري اتفاقية إطار عسكري، مبيناً أنها ستساهم بتعزيز العلاقات وتوسيع إطار التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه بحث أيضاً مع بوبروفينيزكي سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وأفاد بأن تركيا والمجر تستعدان لإعلان 2024 "عام الثقافة التركية المجرية" تحت شعار "مئة عام من الصداقة والتعاون".

وبالمقابل وصف بوبروفينيزكي علاقات بلاده مع تركيا بأنها استراتيجية، ولها انعكاسات في كل المجالات وفي مقدمتها العسكري والدفاعي.

وقال: "أزور تركيا من أجل تعزيز علاقاتنا التي تستند على الثقة في المجالين العسكري والدفاعي".

وأفاد بأنه بحث مع أقار تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأكد تطابق وجهات النظر تجاه هذه الحرب المتمثلة بضرورة وقف إطلاق النار وبدء المحادثات فوراً.

وأثنى الوزير المجري على المساعي ووساطة تركيا لوقف الحرب.

كما أكد توافق الدولتين في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة البلقان الغربية (صربيا والبوسنة والهرسك).

وأكد توقيع البلدين على اتفاق إطار في مجال الدفاع، معرباً عن شكره لنظيره التركي لإجراء هذه الخطوة.

وأوضح أنّ بلاده تجري منذ عام 2017 أكبر عملية تطوير للجيش في تاريخها قائلاً: "في هذا الإطار نسلح جيشنا بمعدات حديثة تتوافق مع أسلحة الناتو ونثق بالأسلحة التركية".

وبين أنّ البلدين تربطهما علاقات تاريخية طويلة وأنّ عام 2024 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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