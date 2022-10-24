سياسة
3 دقيقة قراءة
تونس.. موقع إلكتروني متخصص بالطلاق  يثير الجدل وهيئة المحامين تتدخل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس صورة لافتة في أحد الشوارع تروّج لشركة استشارات تشجع المواطنين على الاستعانة بهم في حالات الطلاق، ما أثار ردود فعل واسعة ودفع عمادة المحامين إلى التدخل، معتبرة أن التشجيع على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".
تونس.. موقع إلكتروني متخصص بالطلاق  يثير الجدل وهيئة المحامين تتدخل
أثارت الحملة تنديداً من عمادة المحامين التي اعتبرت إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمراً "غير مقبول ويهدد الأسر" / وسائل التواصل
24 أكتوبر 2022

أثار إعلان خاص بموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة حسب السلطات.

والأسبوع الفائت ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع الكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة: "طلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)".

وأثارت الحملة تنديداً من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".

ووفق التعريف الموجود على موقعها تعمل الشركة على "توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة.

وفي حالة كان قرار الانفصال نهائياً نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلاً كنت أو امرأة".

وحددت الشركة مقابلاً مالياً هو 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.

وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الاثنين: "هذا يمس بالعلاقات الأسرية... يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية".

وأضاف: "لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين"، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"، حسب المزيو.

وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستجري إزالتها" خلال أسبوعين.

وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية: "إما أن يسحبها وإما سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحاً لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفاً خلال 2021، وهو عدد مرتفع جداً مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي) أنه جرى تسجيل 16750 حالة طلاق في 2018 ببلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصاً في المجتمعات العربية المحافظة".

ومن الجدير ذكره أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us