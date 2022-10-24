حقق المصارعون الأتراك رقماً قياسياً جديداً في تاريخهم بفوزهم بـ11 ميدالية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عاماً المقامة في إسبانيا.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للمصارعة الاثنين أن الرياضيين الأتراك فازوا بـ3 ميداليات ذهبية وفضيتين و6 برونزيات ضمن منافسات المصارعة الرومانية والحرة في البطولة التي أقيمت بمدينة بونتيفيدرا.

ومن خلال 281 نقطة جمعها المصارعون الأتراك احتلت تركيا المرتبة الثانية في البطولة خلف اليابان التي حصد رياضيوها 386 نقطة.

وتوزعت الذهبيات على المصارعين كرم كمال وفاتح بوزقورت في المصارعة الرومانية ونسرين باش في المصارعة النسائية.

وفاز بالفضيات كلٌّ من المصارعين أحمد دومان وحمزة غوموش في المصارعة الحرة.

فيما توزعت البرونزيات على كل من أحمد تاشكن أوغلو في المصارعة الرومانية وزينت يتغيل وإلفيرا كمال أوغلو في النسائية، وإمره أورمان أوغلو وإمره تشفتشي وفيز الله أقتورك في الحرة.​​​​​​​