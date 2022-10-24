سياسة
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المصارعون الأتراك يحققون رقماً قياسياً جديداً في بطولة العالم للشباب
أعلن الاتحاد التركي للمصارعة أن المصارعين الأتراك استطاعوا تحقيق رقم قياسي جديد بتاريخهم بفوزهم بـ11 ميدالية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عاماً بإسبانيا.
المصارعون الأتراك يحققون رقماً قياسياً جديداً في بطولة العالم للشباب
المصارعون الأتراك يحققون رقماً قياسياً جديداً في تاريخهم بفوزهم بـ11 ميدالية في بطولة العالم للشباب / AA
24 أكتوبر 2022

حقق المصارعون الأتراك رقماً قياسياً جديداً في تاريخهم بفوزهم بـ11 ميدالية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عاماً المقامة في إسبانيا.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للمصارعة الاثنين أن الرياضيين الأتراك فازوا بـ3 ميداليات ذهبية وفضيتين و6 برونزيات ضمن منافسات المصارعة الرومانية والحرة في البطولة التي أقيمت بمدينة بونتيفيدرا.

ومن خلال 281 نقطة جمعها المصارعون الأتراك احتلت تركيا المرتبة الثانية في البطولة خلف اليابان التي حصد رياضيوها 386 نقطة.

وتوزعت الذهبيات على المصارعين كرم كمال وفاتح بوزقورت في المصارعة الرومانية ونسرين باش في المصارعة النسائية.

وفاز بالفضيات كلٌّ من المصارعين أحمد دومان وحمزة غوموش في المصارعة الحرة.

فيما توزعت البرونزيات على كل من أحمد تاشكن أوغلو في المصارعة الرومانية وزينت يتغيل وإلفيرا كمال أوغلو في النسائية، وإمره أورمان أوغلو وإمره تشفتشي وفيز الله أقتورك في الحرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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