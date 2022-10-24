سياسة
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على هامش منصة القرم.. مباحثات بين تركيا وفنلندا والسويد في زغرب
على هامش مشاركتهم في القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم التي تستضيفها زغرب أجرى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مباحثات مع رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين والنائب الأول لرئيس البرلمان الفنلندي أنتي رين.
على هامش منصة القرم.. مباحثات بين تركيا وفنلندا والسويد في زغرب
رئيس البرلمان التركي يلتقي رئيس البرلمان السويدي والنائب الأول لرئيس البرلمان الفنلندي / AA
24 أكتوبر 2022

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين والنائب الأول لرئيس البرلمان الفنلندي أنتي رين في العاصمة الكراوتية زغرب.

جاء ذلك الاثنين على هامش مشاركته في القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم التي تستضيفها زغرب.

وأكد شنطوب خلال اللقاء أن البرلمان التركي سيقيّم التزام السويد وفنلندا تعهداتهما بشكل تام، ويتحرك في ضوء ذلك خلال عملية التصديق على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "لدينا قناعة بأنه لم يوفَ بعد بالتعهدات الواردة في المذكرة الثلاثية، رغم رؤيتنا خطوات وتطورات إيجابية بهذا الصدد".

وتابع: "نلاحظ استمرار تنظيمات PKK وPYD/YPG وكولن في ممارسة أنشطتها ضد تركيا كما في السابق (من السويد وفنلندا)".

وأكد أنه في ظل الوضع الراهن لا يمكن لتركيا إقناع الرأي العام لديها بأنه جرى تنفيذ بنود المذكرة.

وأضاف: "تطلعنا الأساسي وقف البلدين أنشطة التنظيمات الإرهابية وامتداداتها".​​​​​​​

يُذكر أن تركيا وقّعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة شُكِّلت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.

وأطلقت أوكرانيا منصة القرم العام المنصرم كمنبر دولي للتضامن والتنسيق في إطار جهودها لزيادة الضغط الدولي على روسيا ومنع ارتكابها مزيداً من الانتهاكات في شبه الجزيرة ولضمان استعادة القرم.

وبدأت منصة القرم أعمالها رسمياً مع القمة الافتتاحية التي عُقِدت في كييف في 23 أغسطس/آب 2021، ووقعت الدول الـ46 المشاركة في القمة على إعلان منصة القرم المشترك.​​​​​​​

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا عقب استفتاء من جانب واحد أُجري في مارس/آذار 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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