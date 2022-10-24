قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رؤية "مئوية تركيا" التي سيجري بناؤها على أساس إنجازات البلاد وحضارتها "ستكون أعظم تراث للأجيال القادمة".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومته "تعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع تركيا إلى مصاف الدول الكبرى في العالم".

وقال: "عازمون على توفير الحقوق والحريات والازدهار والأمن الذي يستحقه جميع مواطنينا بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم وميولهم السياسية".

وتابع: "نعمل على زيادة عدد مراكز دعم الأسرة التي تعمل في تركيا من 330 إلى 656 وزيادة أعداد مراكز التضامن الاجتماعي من 47 إلى 116 مركزاً".

وكان أردوغان صرح في وقت سابق بأن القرن الحادي والعشرين سيكون "مئوية تركيا"، من خلال إنجازات الحكومة التركية في كل القطاعات والمجالات.

وأضاف أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيكون حافلاً بالزيارات الخارجية، مبيناً أنه سيشارك بقمة زعماء منظمة الدول التركية ثم في قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وعلى الصعيد الداخلي انتقد الرئيس أردوغان الجهات التي اتهمت القوات المسلحة التركية بأنها استخدمت الأسلحة الكيميائية خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وأوضح أردوغان أن "القضاء التركي بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص الذين يروّجون هذه المزاعم الباطلة".