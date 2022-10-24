يشارك وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس الذي ينطلق في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

ولفتت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان الاثنين إلى أن أكثر من 500 متحدث رفيع المستوى سيشاركون في المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما أشارت إلى أن أكثر من 6 آلاف مندوب دولي سيحضرون المؤتمر الذي سيتضمن 4 قمم و أكثر من 180 جلسة.

ولفتت إلى أنه ستُعقد لقاءات مع ممثلي حكومات ومديري شركات متعددة الجنسيات والأوساط المالية الدولية خلال أعمال المؤتمر.

وأشارت إلى أن الضوء سيُسلّط على الوضع الراهن للاقتصاد في تركيا ونموذجها الاقتصادي واستعراض الفرص التي توفّرها عبر مناخ الاستثمار فيها.