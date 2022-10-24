أجلت السلطات في بنغلاديش الاثنين مئات الآلاف قبل وصول إعصار سيترانج إلى اليابسة وسط مخاوف من أن يتسبب في أضرار جسيمة بالمنازل والمحاصيل وتعطل الطرق وخطوط الكهرباء.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يضرب سيترانج، الذي يقترب من خليج البنغال، الساحل الجنوبي قرب منطقة خيبوبارا في باريشال شيتاجينج في ساعة مبكرة من صباح الغد الثلاثاء، وتصحبه رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المكتب ارتفاع مياه البحر بما يصل إلى ثلاثة أمتار، وهو ما من شأنه أن يتسبب في غمر المساكن الطينية على طول الساحل واقتلاع أبراج الاتصالات وغمر الطرق.

وقال إنعام الرحمن وزير الدولة للإغاثة وإدارة الكوارث إن جميع سكان المناطق المعرضة للخطر بطول حزام الساحل جرى إجلاؤهم إلى أماكن أكثر أمناً.

وأضاف إنعام الرحمن أنه جرت إقامة أكثر من سبعة آلاف مأوى من الأعاصير لاستيعاب ثلاثة ملايين شخص.

وقالت الشرطة المحلية إن امرأة لقيت حتفها جراء سقوط شجرة عليها في حي ناريل جنوب غرب البلاد.

وقال محمد طاهر، وهو لاجئ من الروهينغيا، لرويترز عبر الهاتف: "ظلت السماء تمطر بغزارة طول اليوم. ندعو الله أن ينقذنا".

وخزن عمال الإغاثة مستلزمات الطوارئ مثل الأغذية والقماش المشمع وأقراص تنقية المياه في مخيمات للاجئين تؤوي أكثر من نصف مليون من الروهينغيا القادمين من ميانمار، في ملاجئ واهية في كوكس بازار.

ونصح المسؤولون زهاء 33 ألف لاجئ من الروهينغيا نُقلوا من المخيمات إلى جزيرة معرضة لخطر الفيضان في خليج البنغال، بالبقاء داخل منازلهم.

وهطلت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة داكا مما أدى إلى غمر بعضها بالمياه وتعطيل حركة المرور.

كما تستعد السلطات في ولاية البنغال الغربية بالهند لمواجهة الإعصار. وصدر تحذير بشأن سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في البنغال الغربية.

وقال سانجيف بوندوبادهاي، نائب مدير دائرة الأرصاد الجوية الهندية، إن الإعصار اشتد في أثناء مروره فوق خليج البنغال.

ومن المحتمل أن يمر بالقرب من منطقة سندربانس بولاية البنغال الغربية لكن العديد من المناطق ستتعرض لهطول أمطار غزيرة.

وتمركزت فرق الإنقاذ في المدن الساحلية ومناطق الجذب السياحي مثل ديكا وباكالي وجزيرة ساجار.

وقال بوندوبادهاي إن المياه في جميع الأنهار في دلتا سندربانس ترتفع وقد يصل ارتفاعها إلى ما بين 10 و15 متراً لدى وصول إعصار سيترانج.

وتعرضت الدولتان المتجاورتان لطقس متطرف على نحو متزايد في السنوات الماضية مما تسبب في أضرار واسعة النطاق. ويحذر علماء البيئة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الكوارث، بخاصة في بنغلاديش كثيفة السكان.