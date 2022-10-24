سياسة
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العراق.. توقيف مشتبه به في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف قوات الأمن رجل أعمال متهماً بالتورط في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق" من مطار بغداد الدولي.
العراق.. توقيف مشتبه به في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
الأمن العراقي يوقف مشتبه به في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب بمطار بغداد الدولي / Reuters
24 أكتوبر 2022

وقفت القوات الأمنية العراقية الاثنين في مطار بغداد رجل أعمال متهماً بالتورط في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق"، كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأثارت هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام منتصف أكتوبر/تشرين الأول جدلاً واسعاً في العراق الذي يعاني فساداً مزمناً رغم ثورته النفطية.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار جرى سحبه بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، صرفتها نقداً مباشرةً.

وذكر البيان الصادر عن وزير الداخلية عثمان الغانمي أنه "أُلقي القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي في أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

من جهتها قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان الاثنين أيضاً إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة" وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت: "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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