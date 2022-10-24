سياسة
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القصبي لـTRT عربي: نريد وصول الاستثمارات السعودية بتركيا إلى 40 مليار دولار
أعرب وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في حوار مع TRT عربي، عن رغبته في ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في تركيا إلى 30 أو 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها حالياً تقترب من 18 مليار دولار.
القصبي لـTRT عربي: نريد وصول الاستثمارات السعودية بتركيا إلى 40 مليار دولار
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي لـTRT عربي: نريد وصول الاستثمارات السعودية بتركيا إلى 40 مليار دولار
24 أكتوبر 2022

أعرب وزير التجارة السعودي وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي عن أمله في ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في تركيا لتصل إلى 30 أو 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في لقاء أجرته TRT عربي مع الوزير السعودي، لفت خلاله إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بتركيا حالياً يقترب من 18 مليار دولار.

ولفت القصبي في اللقاء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال السعوديين والأتراك، وأن حجم الاستثمارات السعودية بتركيا في تصاعد مستمر.

وعلي صعيد آخر قال القصبي إن "المسلمين والعرب ودول المنطقة محط استهداف إعلامي عبر حملات تضليل وخلق شائعات"، مؤكداً أن "الاجتماع تحت سقف واحد وإيجاد آليات لمحاربة تلك الحملات إنجاز كبير".

والجمعة انطلقت في إسطنبول أعمال مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الإعلام والاتصال، وتستضيفها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على مدار يومين.

ويناقش المؤتمر القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي، بحضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة.

ويشارك في فاعليات الدورة الثانية عشرة وفود من 57 دولة من منظمة التعاون الإسلامي، وتنوعت الوفود ما بين وزراء وخبراء ومسؤولين.

ويجري البحث خلال الدورة عن طرق تطوير برامج مكافحة المعلومات المضللة وكراهية الإسلام ومشاورات حول إنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي للإعلام.

مصدر:TRT عربي
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