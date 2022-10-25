سياسة
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زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانضمام إلى أوكرانيا في قتال روسيا
جدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى إسرائيل من أجل الانضمام إلى بلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.
زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانضمام إلى أوكرانيا في قتال روسيا
فولوديمير زيلينسكي مخاطباً الإسرائيليين: ألم يأن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟ / AA
25 أكتوبر 2022

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الاثنين إلى الانضمام إلى بلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

قال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية: "ألم يأن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟".

وأضاف: "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم؟".

ونددت إسرائيل بالهجوم الروسي. لكنها حذرة من توتر علاقاتها مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر ميليشيات موالية لإيران، كما أنها تريد ضمان ما فيه الخير ليهود روسيا، وفق تصريحات مسؤوليها.

وتعرضت تل أبيب لبعض الانتقادات بسبب موقفها في واشنطن اليوم الاثنين. وقال مايك ترنر، النائب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد أن سافر إلى أوكرانيا إنه يشعر "بخيبة أمل شخصية" من إسرائيل.

وتابع ترنر، الذي يشغل مناصب عليا في لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بمجلس النواب: "لم نشهد قط، منذ البوسنة، هذا المستوى من البلطجة القاتلة المطلقة ضد المدنيين الأبرياء منذ الحرب العالمية الثانية، وحان الوقت لجميع الديمقراطيات وجميع البلدان التي لديها بوصلة أخلاقية أن تقف معاً ضد هذا النوع من الوحشية".

وتقصر إسرائيل، التي ستختار حكومة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مساعداتها على تقديم معونات إنسانية ومعدات دفاعية. وعرضت في الآونة الأخيرة على الأوكرانيين مساعدتهم في تطوير نظام إنذار من الهجمات الجوية على المدنيين.

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافياً وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضاً. ومنذ بدء الحرب في فبراير/شباط دأب على طلب هذا الأمر نفسه مرات عدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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