استبقت 10 دول عربية مساء الاثنين ظاهرة كسوف الشمس المنتظرة الثلاثاء بإطلاق تحذيرات صحية وإقرار عطلات مدرسية والسماح بإقامة صلاة الكسوف، والحث على الدعاء بالخير.

ووفق تقارير فلكّية نقلتها وسائل إعلام عربية، سيشاهَد كسوف جزئي للشمس في أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا بخلاف رؤيته بنسب مختلفة في معظم الوطن العربي، قبيل ظهر الثلاثاء ولمدة تتجاوز ساعتين حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وخلال الظاهرة سيكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءاً أزيل منها.

وصدرت بيانات وتصريحات رسمية في 10 دول عربية بشأن ظاهرة الكسوف الجزئي حتى الساعة 21:00

تحذيرات وتوجيهات

في مصر، وجه معهد البحوث الفلكية (رسمي) الاثنين تحذيراً من النظر إلى كسوف الشمس، حتى لا تتلف العين أو يفقد البصر.

فيما دعت وزارة التعليم، مسؤولي المدراس في جميع المحافظات إلى توعية الطلاب عن مخاطر النظر للشمس وقت الكسوف.

وفي العراق، حذّر متحدث وزارة الصحة سيف البدر، من النظر مباشرة إلى الشمس وقت الكسوف، وأوصى باستخدام نظارات مخصصة لذلك.

وفي الأردن، أعلنت وزارة التعليم، الاكتفاء بالتوعية للمدرسين والطلاب، فيما حددت الجمعية الفلكية بالبلاد (رسمية) أماكن رصد الكسوف الجزئي، بطرق آمنة.

وحذر الدفاع المدني الفلسطيني من النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف لخطورته على العين.

وفي قطر، دعا الفلكي الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني إلى الحرص والحذر حتى لا تتضرر العين، لافتاً إلى مبادرة لتوفير نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف.

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية إرشادات في أثناء ظاهرة كسوف الشمس، أبرزها عدم النظر إلى قرص الشمس مباشرة.

وهو التحذير الذي أكده الباحث الفلكي البحريني علي الحجري داعياً إلى حضور فعالية فلكية بالعاصمة المنامة لرصد الكسوف بشكل آمن.

وفي الإمارات قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، عدم إخراج طلابها إلى الساحات الخارجية في أثناء حدوث الظاهرة وإجراء محاضرة توعية صباحاً.

وفي لبنان طلب وزير التعليم عباس الحلبي توعية التلاميذ والطلاب بمخاطر النظر المباشر إلى الشمس في أثناء الكسوف الجزئي

تعطيل الدراسة

فيما قرّرت الكويت تعطيل الدراسة للطلبة فقط بجميع المدارس الحكومية والخاصة لمدة يوم واحد، وذلك بسبب أخطار كسوف الشمس.

وهو قرار طبقته سلطنة عمان على مدارس الفترة المسائية فقط.

إقامة صلوات وأدعية

وتشهد السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين إقامة صلاة الكسوف، وهي سنة عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وحث بعضها على الدعاء.

والصلاة تصلى جماعة في المسجد وتصح بشكل منفرد، وتقام بلا أذان أو إقامة.

ووفق بيان لوزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، تقام الصلاة ظهر الثلاثاء في المسجد الحرام وجميع مناطق المملكة، فيما حددت الأوقاف الكويتية، في بيان منفصل، 50 مسجداً لإقامتها.

ودعت دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، وإدارة الأوقاف السنية البحرينية ونظيرتها الأردنية إلى أداء الصلاة بالمساجد وحثت على الدعاء، وفق بيانات منفصلة.

وفي فلسطين، دعت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والخطباء في محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الكسوف ظهر الثلاثاء، على أن تعقبها موعظة.