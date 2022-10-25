سياسة
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الحكومة السويدية الجديدة تتعهد بالتزام شروط اتفاق تركيا للانضمام إلى الناتو
جدد وزير الخارجية السويدي توباياس بلستروم التأكيد على التزام الحكومة الجديدة الشروط المنصوص عليها في اتفاق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) المبرم مع تركيا.
الحكومة السويدية الجديدة تتعهد بالتزام شروط اتفاق تركيا للانضمام إلى الناتو
وزير الخارجية السويدي: الحكومة الجديدة تشارك تركيا مخاوفها بخصوص تنظيم PKK/YPG الإرهابي / Others
25 أكتوبر 2022

أكد وزير الخارجية السويدي توباياس بلستروم أن حكومة اليمين الوسط الجديدة بالبلاد ستفي بكافة الشروط في إطار اتفاق انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع تركيا.

وأوضح بلستروم في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الاثنين أن الحكومة الجديدة تشارك تركيا مخاوفها بخصوص تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وقال: "لن تقدم الحكومة السويدية على تصرف لا معنى له عندما يتعلق الأمر بتنظيم PKK".

وأضاف:" ندعم السياسة التي تعني أن المنظمات الإرهابية ليس لها الحق في العمل على الأراضي السويدية"، مؤكداً ضرورة أن يجري كل شيء بشكل آمن وقانوني.

وأردف: "كل ما هو مذكور في الاتفاق الثلاثي ومتفق عليه من قبل الأطراف الثلاثة يجب أن يوفي به جميع الأطراف".

والخميس، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزيادة الجهود من أجل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا، فيما يتعلق بطلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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