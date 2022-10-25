أكد وزير الخارجية السويدي توباياس بلستروم أن حكومة اليمين الوسط الجديدة بالبلاد ستفي بكافة الشروط في إطار اتفاق انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع تركيا.

وأوضح بلستروم في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الاثنين أن الحكومة الجديدة تشارك تركيا مخاوفها بخصوص تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وقال: "لن تقدم الحكومة السويدية على تصرف لا معنى له عندما يتعلق الأمر بتنظيم PKK".

وأضاف:" ندعم السياسة التي تعني أن المنظمات الإرهابية ليس لها الحق في العمل على الأراضي السويدية"، مؤكداً ضرورة أن يجري كل شيء بشكل آمن وقانوني.

وأردف: "كل ما هو مذكور في الاتفاق الثلاثي ومتفق عليه من قبل الأطراف الثلاثة يجب أن يوفي به جميع الأطراف".

والخميس، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزيادة الجهود من أجل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا، فيما يتعلق بطلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.