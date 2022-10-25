سياسة
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واشنطن تتهم بكين بالسعي لتقويض النظام القضائي الأمريكي.. ما الحكاية؟
قال وزير العدل الأمريكي إن حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق.
واشنطن تتهم بكين بالسعي لتقويض النظام القضائي الأمريكي.. ما الحكاية؟
وزير العدل الأمريكي اتهم الصين بالتدخل في النظام القضائي الأمريكي / AA
25 أكتوبر 2022

اتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين الصين بالتدخل في النظام القضائي الأمريكي، خلال إعلانه توجيه اتهامات الى 13 مواطناً صينياً قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال إن ثلاث قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".

وأضاف: "وزارة العدل لن تتهاون مع أي محاولة من جانب قوة خارجية لتقويض دولة القانون التي تأسست عليها ديمقراطيتنا".

ومن بين القضايا التي عدّدها غارلاند، قضية سبعة صينيين متّهمين بأنهم حاولوا إرغام مواطن صيني مقيم في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين في إطار حملة إعادة قسرية تقودها بكين.

ووُقف اثنان من المتّهمين الخميس في نيويورك.

وفي قضية ثانية، وُجِّه الاتهام إلى شخصين يشتبه في أنهما عنصران في الاستخبارات الصينية لمحاولتهما عرقلة الملاحقات في الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

وفي القضية الثالثة، وُجِّه الاتهام إلى أربعة صينيين "لصلتهم بحملة استخبارية طويلة الأمد تستهدف أشخاصاً في الولايات المتحدة لكي يعملوا لصالح الجمهورية الشعبية الصينية".

ويأتي إعلان التوقيفات غداة فوز الرئيس الصيني شي جينبينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني والبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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