قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تستعد لإرسال مفتشين في الأيام المقبلة إلى موقعَين أوكرانيَين بناءً على طلب كييف، في رد فعل واضح على المزاعم الروسية بأن أوكرانيا قد تُفجر ما يسمى "القنبلة القذرة"، وهو ما ينفيه مسؤولوها.

جاء إعلان الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤول روسي رفيع المستوى مفادها بأن معهدَين في أوكرانيا مرتبطَين بالصناعة النووية يستعدان لإنتاج مثل هذه القنبلة التي تحتوي على مواد مُشعّة.

وقالت الوكالة في بيان إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالتصريحات التي أدلت بها روسيا الاتحادية يوم الأحد بشأن أنشطة مزعومة في موقعَين نوويَين بأوكرانيا"، مضيفة أن كلا الموقعَين يخضعان بالفعل لعمليات تفتيش وأن أحدهما جرى تفتيشه قبل شهر.

وتابعت: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لزيارة الموقعَين في الأيام المقبلة (...) الغرض من الزيارات هو الكشف عن أي أنشطة ومواد نووية محتملة غير معلنة".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الجنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية، قوله في إفادة صحفية، "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، في أوكرانيا مؤسستان لديهما تعليمات واضحة لصنع ما يسمى القنبلة القذرة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه البريطاني والأمريكي، بحث معهما خلالها احتمال استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وقالت الوزارة في بيان، إنه في "24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أجرى رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، محادثات هاتفية مع رئيس أركان الدفاع البريطاني أنتوني راداكين".

وأضاف البيان ان المسؤولَين العسكريَين بحثا احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر تويتر، إن غيراسيموف و راداكين "اتفقا على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة" بين المملكة المتحدة وروسيا، فيما رفض راداكين "مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تخطط لاتخاذ إجراءات لتصعيد النزاع".

وحسب بيان منفصل لوزارة الدفاع الروسية، فإن غيراسيموف بحث الموضوع نفسه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي.

وأكدت روسيا على تحذيراتها من أن كييف تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا وقالت إنها ستطرح القضية، التي يرفضها الغرب، على مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء.

وبعثت روسيا برسالة في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة الليلة الماضية، وقال دبلوماسيون إن موسكو تعتزم إثارة القضية في مجلس الأمن في اجتماع مغلق اليوم.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن في الرسالة التي اطّلعت عليها رويترز "سنعتبر استخدام نظام كييف للقنبلة القذرة عملاً من أعمال الإرهاب النووي".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مساء الاثنين على تويتر أن "الحلفاء في حلف شمال الأطلسي يرفضون الادّعاء الروسي".

وشدّد ستولتنبرغ على أنه "على روسيا ألا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد النزاع في أوكرانيا".

والأحد، رفضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مزاعم روسيا بشأن تخطيط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها، وألقت باللوم على موسكو، وفق بيان مشترك.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مساء الأحد، أن وزراء دفاعها تحدثوا مع نظيرهم الروسي سيرجي شويغو، ورفضوا جميعاً "مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح" بشأن نية كييف استخدام "قنبلة قذرة".

وتُعدُّ القنبلة القذرة أو جهاز التشتت الإشعاعي نوعاً من الأسلحة الإشعاعية التي تجمع بين المواد المشعة والمتفجرات التقليدية.