سياسة
2 دقيقة قراءة
السجن مع وقف التنفيذ لجنديَين ألمانيَين سابقَين حاولا إرسال مرتزقة لليمن
حكمت محكمة شتوتغارت على جنديَين سابقَين في الجيش الألماني بالسجن مع وقف التنفيذ لمحاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة لإرسالهم إلى القتال في اليمن.
السجن مع وقف التنفيذ لجنديَين ألمانيَين سابقَين حاولا إرسال مرتزقة لليمن
قوات في الجيش الألماني - صورة تعبيرية / AFP
25 أكتوبر 2022

حُكم على جنديَين سابقَين في الجيش الألماني بالسجن مع وقف التنفيذ الاثنين لمحاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة لإرسالهم إلى القتال في اليمن.

وقالت محكمة شتوتغارت في بيان إنّ الرجلين اللذين يبلغان 61 و53 عاماً، حُكم عليهما بالسجن ثمانية عشر شهراً وأربعة عشر شهراً على التوالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تذكر المحكمة اسميهما لكنّها كانت ذكرت أنهما أرند-أدولف غراس وأكيم اللوير.

وخُفف الحكم عليهما لانهما أكملا بالفعل عشرة أشهر من الحبس الاحتياطي. وقالت المحكمة إنّ اعترافاتهما الكاملة وعدم وجود سجل جنائي، كانت من الأمور التي عُدّت لصالحهما.

أُلقي القبض على هذيْن الجنديَين المظليَين السابقَين في الجيش الألماني في أكتوبر /تشرين الأول2021 فيما كانا منشغلَين في إنشاء "وحدة شبه عسكرية من 100 إلى 150 رجلاً" ، تتكوّن أساساً من ضبّاط أو جنود سابقين في الشرطة أو الجيش، حسبما أفاد مكتب المدعي الفدرالي آنذاك في كارلسروه، المختصّ بقضايا الإرهاب.

وتؤكّد المحكمة أنهما "سمحا لأنفسهما بالتأثّر بالأفكار التي تشوبها الأصولية المسيحية وكذلك بتوقّعات مُنجمة".

بالنسبة إليهما، كان الأمر يتعلّق بـ" تهدئة منطقة الحرب الأهلية وفرض مفاوضات سلام بين المتمرّدين الحوثيين والحكومة اليمنية".

وكان المدعى عليهما يعتزمان تقديم راتب شهري لمرتزقتهما قدره 40 ألف يورو، كما سعيا بلا جدوى للاتصال بالحكومة السعودية على أمل تمويل مشروعهما.

وجرى بالفعل الاتصال بسبعة مجنّدين محتملين عندما قُبض على الرجلين.

وكانا عملا لصالح شركة الأمن الخاصة "أسغارد" (Asgaard)، التي كشفت وسائل الإعلام الألمانية في العام 2020 أنها كانت مركزاً لشبكة واسعة من اليمين المتطرّف.

ودفع الصراع اليمن الذي يعدّ أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم. حيث أودت الحرب بمئات الآلاف، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us