ضمن سعيها الحثيث لتقديم التسهيلات كافة لجماهير بطولة كأس العالم 2022، أنجزت قطر شبكة مواصلات متطورة لتيسير الحركة وتوفير خدمات نقل آمنة وسهلة لجميع المشجعين والمجموعات المشاركة كافة في البطولة والفعاليات المصاحبة لها.

وانتهت هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال) من تنفيذ شبكة شوارع سريعة ورئيسية تسهل الوصول إلى كل ملاعب المونديال وأماكن التدريب والإقامة الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى أهم الأماكن الحيوية في البلاد ومواقع تجمع المشجعين ومحطات المترو.

وحسب بيانات الهيئة، فقد أنشأت 207 جسور وما يقارب من 100 تقاطع طرق و143 نفقاً، ومن أبرز هذه الطرق المجد والخور ولوسيل والدائري السابع ومحور صباح الأحمد.

كما نفذت الهيئة 1180 لوحة إرشادية لتسهيل الوصول إلى الملاعب والعديد من المرافق المتعلقة ببطولة كأس العالم.

ويتابع حركةَ الطرق مركزُ التحكم بشبكة المرور التابع للهيئة بالتنسيق مع غرفة التحكم الخاصة بمونديال قطر 2022.

وجرى تنفيذ أكثر من 6 ملايين متر مربع من المواقف لخدمة حافلات البطولة والمركبات الأخرى لتسهيل حركة التنقل قبل وخلال وبعد البطولة.

وبهدف تطوير نمط الحياة صحيّاً أنشأت "أشغال" 2131 كيلومتراً من مسارات المشاة والدراجات الهوائية في الطرق السريعة تتصل بجميع الملاعب المستضيفة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 16 جسراً وخمسة أنفاق للمشاة، حسب تقرير أوردته وكالة الانباء القطرية (قنا).

- مترو الدوحة

كما أتمت شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، استعداداتها لاستقبال مشجعي كأس العالم من خلال مترو الدوحة الذي يتكون من ثلاثة خطوط (الأحمر والذهبي والأخضر).

وسيكون ربط مباشر مع خمسة ملاعب مونديالية، فيما سيُخصَّص للملاعب الثلاثة الأخرى حافلات لنقل الجماهير إليها.

وتضم شبكة المترو 37 محطة وأسطولاً يتكون من 110 قطارات و18 تراماً تعمل في معظم ساعات اليوم.

وستُقلَّص المدة الزمنية بين قطار وآخر من 5 دقائق إلى 165 ثانية، أي ما بين دقيقتين ونصف إلى ثلاث دقائق سيكون خلالها قطار على جميع الخطوط ما يتيح زيادة ومضاعفة السعة الاستيعابية في خطوط المترو الثلاثة.

ومن المتوقع أن ينقل مترو الدوحة من 30 إلى 50% من المشجعين المتوجهين إلى الملاعب.

وسيتمكن حاملو بطاقات "هيّا" (الخاصة بدخول قطر خلال فترة المونديال) وبطاقة "تذاكر الملاعب" من التنقل بالمترو والترام بالمجان في أثناء البطولة اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبلَين، أما غير حاملي بطاقة "هيّا" فستتوفر لهم بطاقات الرحلات والتذاكر الأسبوعية في جميع المحطات.

- أسطول حافلات

بدورها، أعلنت شركة مواصلات "كروة" تشغيل أكثر من 2300 حافلة تعمل على مدار اليوم وتتوزع على أكثر من 80 طريقاً.

وتقدم حافلات البطولة خدمة النقل السريع من محطات المترو، وإلى الملاعب إضافة إلى خدمات النقل من وإلى أماكن الإقامة والنقل من وإلى مطار حمد الدولي ومطار الدوحة.

كما جرى توفير 3000 سيارة أجرة تابعة لشركة "كروة" و11500 سيارة عبر تطبيق "أوبر" و3500 سيارة من خلال تطبيق "كريم" جاهزة لخدمة جماهير كأس العالم.

- شوارع للمشاة

وسيخصص شارع الكورنيش في قلب العاصمة للمشاة فقط بداية من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبلَين، استعداداً لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة لجماهير البطولة في منطقة الكورنيش.

وأوصى منظمو فعاليات المونديال المشجعين باستخدام وسائل النقل العام لحضور فعاليات الكورنيش أو مهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشجعين، الذي سيقام في حديقة "البدع" بالدوحة.

وستكون خدمات النقل لذوي الإعاقة متوفرة في جميع وسائل النقل من سيارات أجرة وحافلات ومواقف السيارات المخصصة قرب الملاعب وأماكن الفعاليات وأيضا شبكة مترو الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلَين بمشاركة 32 منتخباً.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.