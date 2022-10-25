سياسة
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عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب ومستخدمون يبلغون عن مشكلات في الخدمة
ضرب عطل مفاجئ تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء منذ الساعة 10 صباحاً مما تسبب في إبلاغ عدد كبير من المستخدمين عن انقطاع الخدمة، وتصدر هاشتاغ WhatsAppdown# محركات البحث الأكثر رواجاً.
عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب ومستخدمون يبلغون عن مشكلات في الخدمة
ضرب عطل مفاجئ تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء منذ الساعة 10 صباحاً. / AA
25 أكتوبر 2022

يعاني مستخدمو تطبيق واتساب من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق بسبب عطل مفاجئ منذ صباح الثلاثاء.

وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي من تطبيق المراسلة، فقد أظهر جهاز كشف موقع تتبع انقطاع التيار الإلكتروني ارتفاعاً مفاجئاً في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع الخدمة منذ الساعة 10 صباحاً، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويتتبع Downdetector النواتج عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامه الأساسي.

وانتقل عديد من المستخدمين إلى موقع تويتر للحديث عن تعطّل تطبيق واتساب، حيث تصدر هاشتاغ WhatsAppdown# محركات البحث الأكثر رواجاً.

كما غردت Ooredoo قطر أنه "بسبب المشكلة العالمية التي تواجه واتساب، قد تواجه صعوبة في استخدام التطبيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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