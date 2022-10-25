يعاني مستخدمو تطبيق واتساب من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق بسبب عطل مفاجئ منذ صباح الثلاثاء.

وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي من تطبيق المراسلة، فقد أظهر جهاز كشف موقع تتبع انقطاع التيار الإلكتروني ارتفاعاً مفاجئاً في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع الخدمة منذ الساعة 10 صباحاً، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويتتبع Downdetector النواتج عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامه الأساسي.

وانتقل عديد من المستخدمين إلى موقع تويتر للحديث عن تعطّل تطبيق واتساب، حيث تصدر هاشتاغ WhatsAppdown# محركات البحث الأكثر رواجاً.

كما غردت Ooredoo قطر أنه "بسبب المشكلة العالمية التي تواجه واتساب، قد تواجه صعوبة في استخدام التطبيق".