نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الأمير محمد بن سلمان سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن في حوارات خاصة، وأنه أخبر مساعديه بعدم إعجابه به وأنه يفضل الرئيس السابق دونالد ترمب عليه.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن بن فرحان قوله إن "هذه المزاعم، التي قدمتها مصادر مجهولة، كاذبة تماماً".

وأضاف: "لطالما كان لدى قادة المملكة أقصى درجات الاحترام لرؤساء الولايات المتحدة، بناءً على إيمان المملكة بأهمية وجود علاقة قائمة على الاحترام المتبادل".

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الادعاءات التي جاءت بالصحيفة بأنها "تصريحات سخيفة".

ونوهت بيير في حديثها للصحفيين بأن "الرئيس بايدن كان واضحاً جداً منذ بداية هذه الإدارة أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع السعودية. وهذا شيء سنواصل فعله. وبمجرد أن يكون لدينا شيء نعلنه، فإننا بالتأكيد سنفعل".

وتابعت: "القرارات التي اتخذتها "أوبك+" مؤخراً، رأينا فيها أنهم ينحازون إلى جانب روسيا. وهذا سيضر بعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وسيكون لدى الرئيس مزيد ليقوله عن ذلك، وعندما يفعل، ستسمعون منه مباشرة".

ويسود التوتر العلاقات بين البلدين مؤخراً، على خلفية إعلان منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.