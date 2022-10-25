عيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك الثلاثاء، ثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام (عند الساعة 10,07 بتوقيت غرينتش)، عقد وزير المالية السابق أول لقاء له مع الملك، وفقاً للصور التي نشرها قصر باكنغهام.

وسيصبح سوناك (42 عاماً)، وهو أحد أغنى السياسيين في وستمنستر، أصغر زعيم للبلاد في العصر الحديث وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين في الوقت الذي يقود فيه البلاد خلال واحد من أكثر العهود اضطراباً في تاريخ بريطانيا الحديث.

ويخلف رئيس الوزراء الجديد ليز تراس التي شغلت المنصب 44 يوماً فقط. ويحتاج إلى استعادة الاستقرار إلى البلاد التي تقاسي منذ سنوات من الاضطراب، كما سيحاول قيادة حزب تمزق آيديولوجياً.

وقال سوناك لنواب الحزب في البرلمان الاثنين إنهم يواجهون "أزمة وجودية" ولا بد من أن "يتحدوا أو يموتوا". وقال لبريطانيا إنها تواجه "تحدياً اقتصادياً عميقاً".

وأضاف: "نحتاج الآن إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل تجميع صفوف حزبنا وبلادنا أولويتي القصوى".

ومن المتوقع أن يطلق رئيس صندوق التحوط السابق المليونير تدابير خفض إنفاق كبيرة لمحاولة إعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء.

ودفعت ميزانية صغيرة وضعتها تراس في الآونة الأخيرة، وتسببت في سقوطها، تكاليف الاقتراض ومعدلات الرهن العقاري إلى أعلى وجعلت المستثمرين يفرون.

وسيتعين على سوناك أن يعمل بجد للحفاظ على تماسك الحزب السياسي المهيمن في بريطانيا بعد أن اتهمه البعض بالخيانة في وقت سابق من هذا العام عندما استقال من حكومة الزعيم السابق بوريس جونسون مما أدى إلى سقوطه.

ويقول محافظون إن سوناك ثري إلى الدرجة التي تجعله لا يفهم الضغوط الاقتصادية في الحياة اليومية التي تحدث في بريطانيا حالياً، وتساءلوا عما إذا كان بإمكانه قيادة الحزب، الذي ظل في الحكم 12 عاماً، إلى فوز انتخابي جديد.

وقال المؤرخ أنتوني سيلدون إن سوناك ورث أصعب تركة اقتصادية وسياسية يرثها أي زعيم بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية وإنه سيكون مُقيداً بالأخطاء التي ارتكبتها سلفه تراس.

ورحب الاقتصاديون والمستثمرون بتعيين سوناك لكنهم تساءلوا عما إذا كان بإمكانه معالجة الشؤون المالية للبلاد مع الحفاظ على تماسك الحزب.

وجذب سوناك الاهتمام على المستوى العام عندما أصبح، في سن 39 عاماً، وزيراً للمالية في حكومة جونسون مع تعرض بريطانيا لجائحة كورونا وتطويره برنامج العطلة المؤقتة بسبب كورونا والذي حقق نجاحاً.

وسيكون سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل هندي.