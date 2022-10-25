سياسة
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أكبر معرض للدفاع والطيران.. انطلاق فاعليات "ساها إكسبو" بإسطنبول
يُنظَّم بمدينة إسطنبول التركية معرض "ساها إكسبو" للدفاع والطيران، الذي انطلقت فاعلياته الثلاثاء، بمشاركة مئات الشركات المتخصصة وبحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين من 57 دولة.
أكبر معرض للدفاع والطيران.. انطلاق فاعليات "ساها إكسبو" بإسطنبول
انطلاق فاعليات معرض "ساها إكسبو 2022" / AA
25 أكتوبر 2022

انطلقت في إسطنبول الثلاثاء، فاعليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، الأكبر بين نظائره في أوروبا.

يشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، في ظلّ إقبال من الزوار المحليين والأجانب.

وقال أمين عامّ "ساها إكسبو 2022" إلهامي كلش في بيان، إن المعرض "إبداعي وله دور أساسي في القطاع، ومحفل دولي يبرز فيه أهمّ التقنيات التركية ذات العلامة البارزة".

وأضاف أن بين الزوار الأجانب رئيس وزراء و11 وزيراً إلى جانب رؤساء أركان الجيوش، وقادة قوات ومستشارون قادمون من 57 دولة.

بدوره قال مراد إيكنجي، مدير عامّ شركة روكيتسان التركية لصناعة وتطوير الصواريخ، إنهم يهدفون هذا العام إلى تحقيق إجمالي أرباح 750-800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار من الصادرات.

من جهته قال أوزغور غولاريوز، مدير عام شركة "STM" التركية للصناعات الدفاعية، إنهم يُعِدّون مفاجآت على هامش المعرض، منها عرض منتجات لأول مرة.

ويستمرّ المعرض حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز سنّهم الثامنة عشرة.

ويهدف المعرض إلى جذب 30 ألف زائر من أصحاب الاختصاص في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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