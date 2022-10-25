سياسة
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روسيا: خط "السيل التركي" للغاز الطبيعي لديه إمكانات كبيرة لزيادة السعة
أعلنت الرئاسة الروسية عن إمكانية زيادة السعة الحالية لخط أنابيب الغاز الطبيعي المعروف بـ"السيل التركي". ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى تبنّي تركيا موقفاً مغايراً عن الدول الأوروبية فيما يتعلق بفرض العقوبات على روسيا وأن لدى أنقرة فرصة للوساطة.
روسيا: خط "السيل التركي" للغاز الطبيعي لديه إمكانات كبيرة لزيادة السعة
"السيل التركي" عبارة عن خطبن لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مروراً بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.​​​​​ / AA
25 أكتوبر 2022

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن هناك إمكانات كبيرة لزيادة السعة الحالية لخط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي".

وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، أن خط "السيل التركي لديه إمكانات كبيرة لزيادة السعة إذا لزم الأمر".

و"السيل التركي"، خطان لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مروراً بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.​​​​​

ولفت بيسكوف إلى اهتمام تركيا بمصالحها الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية المستمرة مع روسيا.

وأكد أن تركيا لها موقف مختلف عن الدول الغربية، وأنها لم تشارك في العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، وأن لديها فرصة للوساطة.

وأشار إلى استمرار المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن شحن الغاز، مضيفاً: "التعاون متعدد الأشكال يعني الاتصال المستمر، لذلك نواصل اللقاء مع تركيا".

أوضح بيسكوف أن تفاصيل إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا بدأت تتضح أيضاً.

وقال: "يجري العمل على التفاصيل، سنرى الخطوط العريضة للمشروع مع تبلوُّر التفاصيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح مؤخراً إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.

وقال بوتين: "نشحن الغاز إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، التي أثبتت أنه يمكنها أن تكون الطريق الأكثر موثوقية لتوريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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