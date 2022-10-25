أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة حليف قوي للمملكة وسوف نتخطى التوترات الأخيرة معها".

وقال الفالح خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض إن "المملكة صديقة الجميع ولديها علاقات رائعة مع أمريكا وبريطانيا" وفق قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأضاف: "الولايات المتحدة حليف قوي، كما أن مؤسساتنا تعمل سوياً وعلاقات الشعبين ممتازة وسوف نتخطى هذه التوترات الأخيرة" .

وتابع الفالح: "الشركاء في آسيا، اليابان والصين، هم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد في التجارة والاستثمار".

وذكر الوزير أن "التحول على مستوى الطاقة تسارع بسبب التغير المناخي، آملاً من الدول أن تكون قادرة على التعامل مع النظام العالمي الجديد في ظل التغيرات الأمنية والسياسية".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قرر تحالف "أوبك " خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما زاد أسعار النفط نحو 10% قبل أن تتراجع قليلاً.

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف السعودية، أحد أكبر منتجي النفط، واعتبرته منحازاً لروسيا ولوحت بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، وهو ما نفته الرياض مراراً، مشددةً على أن القرار "اقتصادي بحت" لضبط الأسواق.