سياسة
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حزب إسباني: على الاتحاد الأوروبي استعادة الثقة المفقودة مع تركيا
قال زعيم "حزب الشعب" الإسباني، ألبرتو نونيز فيجو إن "العلاقات بين الاتحاد وتركيا تحتاج إلى إعادة تأكيد مسارها الطبيعي واليومي"
حزب إسباني: على الاتحاد الأوروبي استعادة الثقة المفقودة مع تركيا
حزب إسباني: على الاتحاد الأوروبي استعادة الثقة المفقودة مع تركيا / AFP
25 أكتوبر 2022

قال زعيم "حزب الشعب" اليميني المعارض في إسبانيا، ألبرتو نونيز فيجو، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة بناء الثقة مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات لمجموعة من الصحفيين الأجانب، في العاصمة الإسبانية مدريد، الثلاثاء.

وفي رده على سؤال عن وجهة نظره بشأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أضاف فيجو: "تركيا دولة كبيرة من حيث الاقتصاد و السكان والجيوستراتيجية وهي بحاجة إلى علاقات قائمة على الثقة مع الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً استعادة الثقة بتركيا، والعلاقات بين الاتحاد وتركيا تحتاج إلى إعادة تأكيد مسارها الطبيعي واليومي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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