سياسة
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وزير الدفاع التركي: نبذل جهوداً للحوار مع اليونان رغم استفزازاتها
وزير الدفاع التركي يقول خلال افتتاحه معرض الصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول، إن بلاده تبذل جهوداً كبيراً لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دائماً مع اليونان رغم الاستفزازات، مشدداً على أن تركيا تحترم حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية.
وزير الدفاع التركي: نبذل جهوداً للحوار مع اليونان رغم استفزازاتها
أقار شدد على أن تركيا مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط / AA
25 أكتوبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تبذل جهوداً كبيراً لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دائماً مع اليونان رغم جميع الأفعال والخطابات المستفزة لها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمعرض الصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول، الثلاثاء.

وشدد أن تركيا تحترم وستواصل احترام حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية، مستدركا بالقول:" هدفنا الوحيد يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقاً للقانون الدولي والمنطق والعقل".

وأضاف:" وفي هذا السياق، فإننا على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهوداً كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان مفتوحة دائمًا، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا".

وشدد أن تركيا مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.

وبين أنه "إذا تمكنت اليونان من رؤية تركيا كحليف قوي وموثوق وفعال بدلاً من اعتبارها تهديداً، فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً لبلدينا ومنطقتنا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وعقب افتتاح المعرض، أجرى أقار جولة في الأجنحة برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ووزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وشارك في افتتاح المعرض، رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، وقائدي القوات البرية والجوية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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