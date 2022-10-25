سياسة
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حريق يطال مدرسة للمكفوفين في أوغندا ويودي بحياة 11 طفلاً
11 تلميذاً قضوا في حريق نشب ليل الاثنين في عنبر مدرسة للمكفوفين بوسط أوغندا. من جانبها قالت وزيرة المعوّقين الأوغندية لوكالة إن "التلاميذ وجدوا أنفسهم محاصرين بفعل النوافذ المقاومة للسرقة والتي ركّبت في المبنى وفقاً للقوانين الحكومية".
حريق يطال مدرسة للمكفوفين في أوغندا ويودي بحياة 11 طفلاً
كان التلاميذ نياماً وقت اندلاع الحريق في المدرسة / Reuters
25 أكتوبر 2022

لقي 11 تلميذاً حتفهم فيما كانت حالة ستة آخرين حرجة الثلاثاء، بعد اندلاع حريق ليل الاثنين في عنبر مدرسة للمكفوفين في وسط أوغندا.

وقالت الشرطة الأوغندية إن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى صباح الثلاثاء، في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومتراً شرق العاصمة كمبالا.

وأضافت في بيان "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة جرى تأكيد 11 وفاة ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى".

وفي روايتها عن الحادث قالت وزيرة المعوّقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التلاميذ الذين كانوا نياماً وقت اندلاع الحريق، وجدوا أنفسهم محاصرين بفعل النوافذ المقاومة للسرقة والتي ركّبت في المبنى وفقاً للقوانين الحكومية. وأضافت "لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا".

وما زالت السلطات تحاول التعرف على الضحايا.

وقالت رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة، فطومة نديباسا "احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".

وتستقبل مدرسة "سلامة" الداخلية التي أسست عام 1999، عشرات التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 عاماً.

وكان من المقرر أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، المنشأة الجمعة في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاماً على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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