سياسة
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روسيا تخطر الولايات المتحدة ببدء مناوراتها النووية السنوية
أخطرت روسيا الولايات المتحدة ببدء مناوراتها النووية السنوية التي ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وتتزامن المناورات الروسية مع مناورات "ستدفاست نون" النووية للناتو التي انطلقت في 17 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، في بلجيكا.
روسيا تخطر الولايات المتحدة ببدء مناوراتها النووية السنوية
وصف المسؤولان الأمريكيان المناورات السنوية الروسية بالروتينية / Reuters
25 أكتوبر 2022

قال مسؤولان أمريكيان إن روسيا أخطرت الولايات المتحدة ببدء، الأربعاء، مناوراتها النووية السنوية والتي قالت إنها ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووصف المسؤولان الأمريكيان المناورات السنوية بأنها "روتينية" في هذا الوقت من العام لكنها ستجري بالتزامن مع تزايد الخطاب الروسي بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، حسب ما ذكرت شبكة CNS NEWS الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري رفيع قوله، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مناورات "الرعد" النووي الروسية تنطوي عادة على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق صواريخ حية.

وتتزامن المناورات الروسية مع مناورات "ستدفاست نون" النووية للناتو التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في بلجيكا، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته، بمشاركة 14 دولة.

وكان الناتو قال، في وقت سابق، إن مناورات "ستدفاست نون"، التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو، "تساعد في ضمان سلامة وفعالية وأمن الردع النووي للحلف".

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، هذا الشهر، إن الناتو "سيراقب" التدريبات الروسية و "سيبقى يقظاً على الأقل في ضوء التهديدات النووية المستترة، والخطاب النووي الخطير الذي سمعناه من الجانب الروسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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