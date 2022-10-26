أظهر مسح صدرت نتائجه الثلاثاء أن ثقة المؤسسات التجارية الألمانية عالقة عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين فيما تغذي مخاوف الطاقة التوقعات بفصل شتاء صعب.

وقال معهد (IFO) إن مؤشر الثقة الشهري، وهو مؤشر صحي بارز لأكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 84.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 84.4 الشهر السابق.

ويعد هذا أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020، لكنه لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض أكبر يصل إلى 83.5.

وبات تقييم المديرين وضعهم الحالي أسوأ قليلاً مما كان عليه في سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن توقعاتهم للأشهر الستة المقبلة جاءت أكثر إشراقاً.

في السياق ذاته، قال المعهد في بيان: ”لا يزالون (المديرون) قلقين بشأن الأشهر المقبلة. يواجه الاقتصاد الألماني شتاءً صعباً”.

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10% الشهر الماضي، وقالت الحكومة مؤخراً إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.

ومهد المشرعون الأسبوع الماضي الطريق للحكومة لتقديم ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) من الإعانات للأسر والشركات حتى عام 2024 لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك لم تنته الحكومة بعد من تفاصيل تلك الخطة.

مع ذلك، يرى مسؤولون أن ألمانيا في وضع جيد لاجتياز الشتاء بالطاقة الكافية بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز، لكنهم يؤكدون أن ذلك سيظل ضرورياً لتوفير الغاز.

ويستند المسح الذي أجراه المعهد إلى ردود من نحو 9 آلاف شركة من مختلف القطاعات.