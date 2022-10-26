سياسة
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وكالة البيئة الأوروبية تحذر من ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة بعد كورونا
شددت وكالة البيئة الأوروبية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التي وضعتها القارة بخصوص خفض الانبعاثات محذرة من عودة ارتفاع الانبعاثات مرة أخرى بعد بداية التعافي من وباء كوفيد-19
وكالة البيئة الأوروبية تحذر من ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة بعد كورونا
وكالة البيئة الأوروبية: ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا بعد كوفيد / AP
26 أكتوبر 2022

حذرت وكالة البيئة الأوروبية من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا عادت إلى الارتفاع عام 2021 بعد فترات الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19، مؤكدة أن على القارة تكثيف جهودها في حال أرادت تحقيق الأهداف التي وضعتها بشأن خفض الانبعاثات.

وأظهرت بيانات أولية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 5% عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد، وفق تقرير جديد لوكالة البيئة الأوروبية.

ومع ذلك لا تزال الانبعاثات أقل بنسبة 6%من المستوى الذي كانت عليه عام 2019 قبل تفشي الوباء.

وقالت الخبيرة في الوكالة ميلاني سبورير للصحفيين إن هدف الاتحاد الأوروبي الرامي إلى خفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55% بحلول عام 2030 "من غير المتوقع أن يتحقق وفقاً للتوقعات الحالية".

وأضافت "سنحتاج إلى مضاعفة جهودنا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة كل عام حتى 2030 مقارنة بالفترة من عام 1990 إلى 2020، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المختلفة".

ولاحظت الوكالة أن أكبر الجهود التي بذلت في هذا الصدد كانت في قطاع إمدادات الطاقة، وهي الصناعة ذات الانبعاثات الأعلى.

وانخفضت الانبعاثات في هذا القطاع بنسبة 43% بين عامي 2005 و2020، فيما انخفضت 15% في قطاع النقل و2% في قطاع الزراعة.

وظلت النسبة الاجمالية لاستهلاك الطاقة من وسائل متجددة مستقرة في أوروبا عند 22 % بعد سنوات من التوسع الحاد، ما يشكل مصدر قلق في وقت تزداد الحاجة الى تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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