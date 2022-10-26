سياسة
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وزير المالية التركي يلتقي مستثمرين في الرياض
على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس المنعقد في الرياض التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مديري ومسؤولي شركات متعددة الجنسيات وأوساط مالية دولية.
وزير المالية التركي يلتقي مستثمرين في الرياض
وزير المالية التركي التقى في الرياض بمديري ومسؤولي شركات متعددة الجنسيات وأوساط مالية دولية  / AA
26 أكتوبر 2022

التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي الثلاثاء مديري ومسؤولي شركات متعددة الجنسيات وأوساط مالية دولية في الرياض.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس المنعقد في الرياض.

وقال نباتي في سلسلة تغريدات عبر تويتر إنه التقى خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

وأضاف: "تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول الفرص التي تتيحها بلادنا التي تنمو وتنتج عبر النموذج الاقتصادي التركي".

كما ذكر أنه التقى مديري ومسؤولي شركات أخرى، لافتاً إلى أنه بحث خلال لقاءاته "النموذج الاقتصادي التركي" والتطورات الإيجابية التي حققها اقتصاد بلاده خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "نقلنا الإمكانات الاستثمارية القوية لبلدنا، وأسعدنا رؤية تواصل اهتمام المستثمرين بتركيا بتزايد مطرد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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