سياسة
4 دقيقة قراءة
تصريحات نائبة عربية بالكنيست حول نابلس تثير ضجة عارمة بإسرائيل.. ماذا قالت؟
نعت نائبة في الكنيست شهداء مدينة نابلس الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أثار ضجة عارمة.
تصريحات نائبة عربية بالكنيست حول نابلس تثير ضجة عارمة بإسرائيل.. ماذا قالت؟
عايدة توما سليمان نعت شهداء نابلس
26 أكتوبر 2022

أثارت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان الثلاثاء ضجة في إسرائيل إثر نعيها فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينةنابلس شمالي الضفة الغربية ووصفتهم بـ"الشهداء".

والثلاثاء، شارك آلاف في تشييع جنازة 5 شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة من نابلس، وبينهم وديع الحوح (31 عاماً) الذي تقول تل أبيب إنه قائد مجموعة “عرين الأسود” المسلحة.

وقالت النائبة عن “القائمة المشتركة” عايدةتوماسليمان في تدوينة على فيسبوك "نابلس تودع شهداءنا اليوم، شعبنا الفلسطيني يودع شهداءه”.

وأضافت سليمان في تدوينة أرفقتها بصورة جنازة الشباب الخمسة: “كلما صعّد الاحتلال جرائمه، تصاعدت المقاومة. درس أساسي في تاريخ الشعوب”.

اقرأ للمزيد:

- "عرين الأسود".. كيف تصاعدت مجموعات المقاومة بالضفة؟ وكيف تراها إسرائيل؟

جدل واسع

تصريحات النائبة العربية، أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل المقبلة على انتخابات عامة الأسبوع القادم، بخاصة بعدما قال الصحفي المعروف في الأواسط السياسية والشعبية عميت سيغل في تغريدة: "على مثل هؤلاء يعوّل رئيس الحكومة يائير لبيد".

بدوره شن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هجوماً على سليمان، وقال في تغريدة على تويتر:" فخور بعمليات الجنود وقوات الأمن، وسوف يستمرون بتلقي الدعم وسيواصلون عملهم بشكل مهني بتوجيهات من المستوى السياسي"، مضيفاً "كما أشعر بالخجل من المسؤولين المنتخبين الذين يدعمون الإرهابيين وعلى استعداد للسماح لهم بمواصلة سفك دماء المواطنين الإسرائيليين".

وتابع “عضو الكنيست عايدة توما سليمان تثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة لا يمكن دمجها في الحكومة ولا يمكن الاعتماد عليها في تشكيلها. أمن إسرائيل يسبق تشكيل الائتلاف”.

كما قال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” (يمين) ميكي زوهار: “اقرأوا وانشروا كلمات تأبين عايدة توما سليمان للإرهابيين الذين قُتلوا أمس على يد الجيش الإسرائيلي”.

وتابع: "هذا هو كل ما يحتاجه شعب إسرائيل ليصوت بالشكل الصحيح.. ليصوت لليمين (في الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل)".

واعتبر زوهار أن "أي حكومة إسرائيلية تثق في المسؤولين المنتخبين على القوائم العربية ستنتهي بالفشل".

في السياق، كتبت النائبة عن حزب "الليكود" ووزيرة الثقافة والرياضة السابقة ميري ريغيف تغريدة قالت فيها "نرى ذلك ولا نصدق.. مشجعو الإرهاب مادحو الشهداء أعضاء في حكومة إسرائيل"، في إشارة إلى إمكانية تشكيل رئيس الوزراء يائير لبيد حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وتابعت: "عايدة توما سليمان تبكي من نابلس على الإرهابيين الذين قتلوا جندينا وينفذون هجمات ويقتلون جنود ومدنيين بشكل يومي".

وأردفت: "إنها عدو إسرائيل ليس أقل من ذلك، يجب إرسالها لتعيش معهم في نابلس في عرين الأسود! فليخرج الجميع للتصويت الثلاثاء".

والانتخابات المقبلة هي الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربع سنوات في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.

في الجهة المقابلة، قال النائب بالكنيست أيمن عودة زعيم "القائمة المشتركة" في تغريدة "أدعم صديقتي عايدة توما سليمان في مواجهة الهجمات والتحريضات من قادة الدولة الذين يحتلون شعباً آخر".

وأضاف: "سوف نقف بحزم وقوة طوال الوقت ضد التعصب والفوقية والعنصرية. أوقفوا الاحتلال!”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us