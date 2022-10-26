قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك إن الشركة المصنعة للسيارة التركية المحلية TOGG تهدف إلى إنتاج 17-18 ألف سيارة وطرحها بالأسواق خلال العام 2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي لإحدى القنوات الإخبارية المحلية في تركيا.

وأشار وارانك إلى انتهاء أعمال إنشاء مجمع إنتاج السيارة المحلية بولاية بورصة غربي تركيا واستمرار الإنتاج التجريبي للسيارة.

وأضاف أن أول سيارة في إطار الإنتاج التجاري سيجري الانتهاء من تصنيعها يوم السبت المقبل، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلنها ويقدمها للمواطنين .

ولفت إلى أن مجموعة الشركات المصنعة للسيارة تهدف إلى إنتاج 17-18 ألف سيارة وطرحها خلال عام 2023 على أن يبدأ البيع في الربع الأول من العام فور الحصول على الموافقات اللازمة.

وتابع: "نواصل حالياً مرحلة الإنتاج التجريبي وفي 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري سنكون قد أنهينا أعمال الإنشاءات والتجهيزات كافة في مجمع الإنتاج وستُقام مراسم بدء الإنتاج التجاري بحضور الرئيس أردوغان".

وأكد وارانك أن الشركات المنتجة ملتزمة تماماً الجدول الزمني المحدد لإنتاج السيارة وطرحها في الأسواق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة، تدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وفي يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعاً يضم المصنع الذي يشهد إنتاج السيارة في قضاء غمليك بولاية بورصة ووضع حجر الأساس للمشروع.