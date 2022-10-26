أعلنت إسرائيل الأربعاء، اعتقال 3 عناصر من مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، خلال حملة مداهمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت قوات الجيش والشاباك وشرطة حرس الحدود، وفي مقدمتها أفراد لواء الكوماندوز، الليلة الماضية نشاطاً عسكرياً مركَّزاً في مدينة نابلس استهدف مجموعة عرين الأسود".

وأوضح أن تلك القوات "داهمت عدة مبانٍ واعتقلت ثلاثة مطلوبين ينتمون إلى المجموعة، ويشتبه في ضلوعهم بنشاطات نفذتها".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "لقد سُمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة".

ولفت إلى اعتقال محمد، شقيق إبراهيم النابلسي الذي قتله الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، بشبهة "حيازة وسائل قتالية وتصنيع عبوات ناسفة والضلوع بنشاطات في مجموعة عرين الأسود".

وأضاف: "كما اعتُقل مطلوب آخر يُشتبه في ضلوعه بعملية إطلاق النار في منطقة حوارة، من سيارة مسرعة نحو سيارة إسرائيلية دون وقوع إصابات".

وتابع: "كما اعتُقل عضو آخر في المجموعة وبحوزته مسدس غير قانوني وسلاح محلي الصنع".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه اعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغر بية خلال ساعات الليلة الماضية، وقال: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، إذ حُوّل المعتقلون للتحقيق لدى قوات الأمن".

​​​​​​​فيما لم يصدر على الفور تعليق من المجموعة الفلسطينية بشأن بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعيش نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدَّد فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر مقتل أحد جنوده برصاص مجموعة "عرين الأسود".