سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان.. عمران خان يدعو لمسيرة إلى إسلام آباد للمطالبة بانتخابات مبكرة
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه يعتزم بدء مسيرة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة لإعلان إجراء انتخابات مبكّرة.
باكستان.. عمران خان يدعو لمسيرة إلى إسلام آباد للمطالبة بانتخابات مبكرة
أعلن عمران خان أنه سيشارك بالمسيرة للضغط على الحكومة لإعلان إجراء انتخابات على الفور / AP
26 أكتوبر 2022

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه سيبدأ مسيرة احتجاجية مع أنصاره من مدينة لاهور في شرقي البلاد إلى العاصمة إسلام آباد يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ونظّم أنصار خان احتجاجات أصغر الأسبوع الماضي بعد أن أدانت المحكمة العليا للانتخابات في باكستان خان ببيع هدايا تَلقَّاها من شخصيات أجنبية ورؤساء دول، بشكل غير قانوني، مما أدّى إلى إزاحته من مقعده البرلماني.

وقال خان في مؤتمر صحفي في لاهور مساء الثلاثاء: "قررت تدشين المسيرة الطويلة ابتداءً من يوم الجمعة الساعة 11:00 صباحاً من ساحة الحرية في لاهور إلى إسلام آباد". والمسافة بين المدينتين تبلغ نحو 380 كيلومتراً.

وأضاف: "أشارك في المسيرة للضغط على الحكومة لإعلان إجراء انتخابات على الفور"، مؤكداً لأنصاره وأعضاء حزبه ضرورة تجنُّب العنف.

ومنذ إقالته من منصبه في تصويت بحجب الثقة في المجلس التشريعي في أبريل/نيسان الماضي، نظّم خان احتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكّرة، لكن الحكومة قالت إنها ستعقدها كما هو مقرر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

وكان خان وصل إلى السلطة في أغسطس/آب 2018، وأطيح به في أبريل/نيسان الماضي من خلال تصويت لحجب الثقة في البرلمان من المعارضة المشتركة.

وفي 11 أبريل/نيسان، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us