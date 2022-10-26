دعا وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، المستثمرين إلى الاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتميز بها بلاده بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نباتي الأربعاء خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح أن تركيا تعد قوة صاعدة في أوروبا وآسيا في نفس الوقت، وتتمتع بموقع استراتيجي يربط القارتين، ما يجعلها تقدم فرص تعاون كبيرة مع بلدانهما.

ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة أوروبياً من حيث اليد العاملة بواقع 31 مليون شخص.

وأوضح أن تركيا بدأت تطبيق نموذج اقتصادي جديد خاص بها يقوم على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، بفضل استثمارات البنى التحتية التي أنجرتها في السنوات الـ20 الأخيرة.

وأفاد نباتي أن تركيا حققت نموّاً بمعدل 7.5% في النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أن بلاده جذبت في الـ20 عاماً الأخيرة استثمارات أجنبية بنحو 250 مليار دولار، لافتاً إلى أن عدد الشركات الأجنبية في 2002 كان يبلغ 5 آلاف، فيما ارتفع إلى 78 ألفاً العام الحالي.

وأعرب عن ثقته باستفادة المستثمرين المشاركين في المؤتمر من الفرص والإمكانات التي تتيحها بلاده.

كما عبر عن أمله أن تساهم اللقاءات والجلسات المنعقدة على هامش المؤتمر، في تعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بشكل كبير.