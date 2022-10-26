قالت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، إن أكثر من 29 ألف مهاجر غير نظامي لقوا مصارعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية، منذ عام 2014.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن ازدياد مشكلة الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة كشف مرة أخرى عن المأساة الإنسانية.

وأضافت أن البحر الأبيض المتوسط، هو الطريق الأكثر استخداماً من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى دول القارة الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن البحر المتوسط تحول إلى ما يشبه مقبرة المهاجرين غير النظاميين لكثرة الوفيات فيه.

ولفت إلى أنه في العامين الأخيرين فقط، فقد 5 آلاف مهاجر غير نظامي حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، فقد ألفان و836 مهاجراً حياتهم بسبب غرق قواربهم أثناء الانتقال إلى أوروبا.