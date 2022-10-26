سياسة
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غرفة التجارة والصناعة الإيطالية: نسعى إلى تحطيم رقم قياسي مع تركيا
أكدت غرفة تجارة وصناعة إيطاليا سعيها إلى تعزيز وتوسيع التعاون التجاري مع تركيا خلال الفترة القادمة، مفيدة بأن نسبة التبادل التجاري بين البلدين قد بلغت أرقاماً قياسية.
غرفة التجارة والصناعة الإيطالية: نسعى إلى تحطيم رقم قياسي مع تركيا
بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا 23 مليار دولار عام 2021 / AA
26 أكتوبر 2022

قال ليفيو مانزيني، رئيس جمعية غرفة تجارة وصناعة إيطاليا، إنهم يهدفون إلى تحطيم رقم قياسي في التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان للجمعية، الأربعاء، حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيان أن جمعية غرفة تجارة وصناعة إيطاليا، استضافت مؤخراً في مدينة البندقية، منتدى اقتصادياً بمشاركة رجال أعمال أتراك وإيطاليين، تحت شعار "سبل تعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وتركيا والاتحاد الأوروبي"، دون ذكر تفاصيل أكثر حول المنتدى.

ونقل البيان عن "مانزيني" قوله إنهم يسعون من أجل تعزيز وتعميق وتوسيع التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا.

وأوضح أن نجاح العلاقات التجارية بين البلدين يمكن قياسها عبر أرقام نمو التبادل التجاري بينهما.

وفي هذا الإطار، أفاد "مانزيني" أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا، حطم رقماً قياسياً خلال العام الماضي، ببلوغه 23 مليار دولار.

وأكد أنهم يهدفون إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى 25 مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال السفير الإيطالي في أنقرة، جورجيو مارابودي، إن التعاون التركي الإيطالي مهم ليس من الناحية التجارية فحسب، بل من حيث استقرار المنطقة والتطورات شرق المتوسط.

وأردف: "تركيا وإيطاليا شريكان مهمان في منطقة البحر المتوسط".

وتابع: "علاقات أنقرة وروما كانت قوية دوماً وستظل كذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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