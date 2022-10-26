قال ليفيو مانزيني، رئيس جمعية غرفة تجارة وصناعة إيطاليا، إنهم يهدفون إلى تحطيم رقم قياسي في التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان للجمعية، الأربعاء، حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيان أن جمعية غرفة تجارة وصناعة إيطاليا، استضافت مؤخراً في مدينة البندقية، منتدى اقتصادياً بمشاركة رجال أعمال أتراك وإيطاليين، تحت شعار "سبل تعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وتركيا والاتحاد الأوروبي"، دون ذكر تفاصيل أكثر حول المنتدى.

ونقل البيان عن "مانزيني" قوله إنهم يسعون من أجل تعزيز وتعميق وتوسيع التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا.

وأوضح أن نجاح العلاقات التجارية بين البلدين يمكن قياسها عبر أرقام نمو التبادل التجاري بينهما.

وفي هذا الإطار، أفاد "مانزيني" أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا، حطم رقماً قياسياً خلال العام الماضي، ببلوغه 23 مليار دولار.

وأكد أنهم يهدفون إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى 25 مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال السفير الإيطالي في أنقرة، جورجيو مارابودي، إن التعاون التركي الإيطالي مهم ليس من الناحية التجارية فحسب، بل من حيث استقرار المنطقة والتطورات شرق المتوسط.

وأردف: "تركيا وإيطاليا شريكان مهمان في منطقة البحر المتوسط".

وتابع: "علاقات أنقرة وروما كانت قوية دوماً وستظل كذلك".