بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، مع نظيره البريطاني بين والاس، قضايا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويزور والاس تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره أقار.

واستقبل أقار نظيره البريطاني، الأربعاء، بمراسم عسكرية أقيمت في أكاديمية القوى الجوية التركية بإسطنبول.

وأجرى الوزيران عقب مراسم الاستقبال زيارة لمعرض "ساها إكسبو" للطيران والدفاع، حيث استطلعوا هناك منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

ولاحقاً ترأس الوزيران لقاء جمع وفدي البلدين، بحثا خلاله قضايا الأمن والدفاع الثنائي والإقليمي، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتتميز زيارة وزير الدفاع والاس إلى تركيا بكونها أول زيارة رسمية إثر انتخاب ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا بالتزكية.

كما تجدر الإشارة إلى أن أقار أجرى زيارة إلى لندن في 6-7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التقى خلالها نظيره والاس.

ويوصف لقاء إسطنبول بأنه استمرار لاجتماع لندن.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول فعاليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، الذي يعد الأكبر بين نظرائه في أوروبا.

ويشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، في ظل إقبال من الزوار المحليين والأجانب.

ويستمر المعرض لغاية 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.