سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | مصرع شخصين وإصابة 34 آخرين في انقلاب حافلة طلاب بالأردن
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 34 آخرين بجروح، إثر انقلاب حافلة نقل طلاب بمحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء.
شاهد | مصرع شخصين وإصابة 34 آخرين في انقلاب حافلة طلاب بالأردن
انقلاب حافلة نقل طلاب بمحافظة الزرقاء- الأردن / مواقع التواصل
26 أكتوبر 2022

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 34 آخرين بجروح، إثر انقلاب حافلة تقل طلاباً بمحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء.

ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فإن "كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق".

ووفق بيان المديرية، راح ضحية الحادث اثنان وأصيب 34 آخرون بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين فيما نقلت الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us