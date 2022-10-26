لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 34 آخرين بجروح، إثر انقلاب حافلة تقل طلاباً بمحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء.

ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فإن "كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق".

ووفق بيان المديرية، راح ضحية الحادث اثنان وأصيب 34 آخرون بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين فيما نقلت الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفتحت تحقيقاً في الحادث.