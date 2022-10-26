سياسة
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البرلمان التركي يمدد مشاركة الجيش لمدة عام في بعثات أممية بإفريقيا
وافق البرلمان التركي الأربعاء على مذكرة رئاسية بتمديد مشاركة وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى، لمدة عام، وذلك في إطار مساهمة تركيا في حل المشاكل التي تهدد السلم والاستقرار في إفريقيا.
البرلمان التركي يمدد مشاركة الجيش لمدة عام في بعثات أممية بإفريقيا
البرلمان التركي يصادق على تمديد مشاركة أنقرة في البعثات الأممية في إفريقيا / AA
26 أكتوبر 2022

صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاماً إضافياً.

ووافق البرلمان التركي في جلسته، الأربعاء، على مذكرة رئاسية حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن تمديد سلطة الحكومة لإرسال وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.

وفقاً للمذكرة الرئاسية، جرى تمديد فترة التفويض عاماً واحداً، اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

واعتبرت المذكرة أن مساهمة تركيا العسكرية في حل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والسلام في إفريقيا ستكون امتداداً طبيعياً لسياستها الخارجية النشطة في المنطقة وفي القارة الإفريقية بشكل عام.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا كانت قد تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي 2 أغسطس/آب 2016، منح البرلمان التركي الحكومة صلاحية المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويجري التجديد بشكل سنوي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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