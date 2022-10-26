أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وجود إمكانات لدى بلاده وغانا للوصول بحجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار بأقرب وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي، الأربعاء، في العاصمة أكرا.

وأوضح جاوش أوغلو أنه سيوجه دعوة إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو لزيارة تركيا، مبيناً أنهم يعملون على تحديد تاريخ الزيارة.

ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي بلغ نحو 560 مليون دولار، مضيفاً: "أعتقد بإمكانية زيادته ليصل إلى مليار دولار بأقرب وقت، وهناك إمكانات لذلك، إذ يمكننا تحقيق ذلك بالعمل سويًا، لهذا نحن بحاجة إلى تعزيز أسس علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".

وأكد أن الشركات التركية تحتل مكانة مهمة في غانا حالياً، مبيناً أنهم اتفقوا خلال محادثات اليوم على ضرورة استمرار تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها المشتركة في غانا.

وأوضح جاوش أوغلو أنه أجرى اجتماعات مثمرة مع نظيرته الغانية وأنهما بحثا تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.