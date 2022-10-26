سياسة
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بايكار التركية تستهدف وصول صادراتها إلى مليار دولار في 2022
شركة "بايكار" التركية الرائدة في تطوير الطائرات المُسيّرة تعلن أن قيمة الصادرات المستهدفة للشركة خلال عام 2022 هي مليار دولار. والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول فعاليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، الذي يعد الأكبر بين نظرائه في أوروبا.
بايكار التركية تستهدف وصول صادراتها إلى مليار دولار في 2022
قال مدير عام الشركة (يمين) إن قيمة الصادرات المستهدفة خلال عام 2022 هي مليار دولار / AA
26 أكتوبر 2022

أعلن مدير عام شركة "بايكار" التركية الرائدة في تطوير الطائرات المُسيرة، خلوق بيرقدار، أن قيمة الصادرات المستهدفة للشركة خلال عام 2022 هي مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين "بايكار" وهيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، على هامش معرض "ساها إكسبو" للطيران والدفاع.

ووقع بيرقدار، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، على بروتوكول التعاون الخاص بطائرة "بيرقدار قزل إلما" الحربية المسيرة خلال المعرض المقام في إسطنبول.

وقال بيرقدار إن شركة بايكار تنفذ أنشطة بحث وتطوير مكثفة في مجال تكنولوجيا المركبات الجوية المُسيرة منذ 20 عاماً.

وأشار إلى أن الصادرات كانت تشكل 75% من عائدات الشركة على صعيد تكنولوجيا المركبات الجوية المسيرة.

وذكر أن 98% من عائدات الشركة خلال عام 2022 جاءت من الصادرات أيضاً.

وأوضح أن بايكار تؤدي دوراً رائداً في عالم الدفاع والطيران خلال العامين الماضيين، وتستهدف جني مليار دولار من الصادرات خلال العام الجاري.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول فعاليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، الذي يعد الأكبر بين نظرائه في أوروبا.

ويشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، في ظل إقبال من الزوار المحليين والأجانب.

ويستمر المعرض حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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