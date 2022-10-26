قُتِل نحو 20 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون، إثر هجوم مسلح، الأربعاء، على أحد الأضرحة بمدينة شيراز جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية (شبه رسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلحين، بينما لا يزال الثالث طليقاً، وفق الوكالة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا في هجوم على ضريح شيعي في مدينة شيراز، الأربعاء، حيث اشتبكت قوات الأمن في أماكن أخرى مع محتجين يحيون ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل مهسا أميني.

وأوردت التقارير المبكرة عن الهجوم روايات مختلفة، إذ قال قائد الشرطة المحلية إنه جرى اعتقال مهاجم واحد، بينما أفادت وكالات أنباء بأن ثلاثة أشخاص متورطون.

ووصفت الوكالة الرسمية المهاجمين بأنهم "إرهابيون تكفيريون".

وقال موقع نور نيوز الإخباري التابع لجهاز أمني إيراني كبير إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم ليسوا مواطنين إيرانيين.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن المهاجمين كانوا في سيارة وأطلقوا الرصاص على الزوار والعمال عند مدخل ضريح شاه جراغ.