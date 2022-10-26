سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران.. مقتل وإصابة عشرات في هجوم على ضريح بشيراز
قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون، إثر هجوم مسلح من قبل ثلاثة أفراد، على ضريح "شاه شيراغ" في مدينة شيراز، جنوب غربي إيران الأربعاء.
إيران.. مقتل وإصابة عشرات في هجوم على ضريح بشيراز
وفق السلطات المحلية اقتحم مسلحون مجهولون ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز - أرشيفية / AA
26 أكتوبر 2022

قُتِل نحو 20 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون، إثر هجوم مسلح، الأربعاء، على أحد الأضرحة بمدينة شيراز جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية (شبه رسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلحين، بينما لا يزال الثالث طليقاً، وفق الوكالة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا في هجوم على ضريح شيعي في مدينة شيراز، الأربعاء، حيث اشتبكت قوات الأمن في أماكن أخرى مع محتجين يحيون ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل مهسا أميني.

وأوردت التقارير المبكرة عن الهجوم روايات مختلفة، إذ قال قائد الشرطة المحلية إنه جرى اعتقال مهاجم واحد، بينما أفادت وكالات أنباء بأن ثلاثة أشخاص متورطون.

ووصفت الوكالة الرسمية المهاجمين بأنهم "إرهابيون تكفيريون".

وقال موقع نور نيوز الإخباري التابع لجهاز أمني إيراني كبير إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم ليسوا مواطنين إيرانيين.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن المهاجمين كانوا في سيارة وأطلقوا الرصاص على الزوار والعمال عند مدخل ضريح شاه جراغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us