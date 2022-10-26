كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أنه لا يرى مجالاً يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى شروط تصر عليها الحكومة الإيرانية الحالية.

وقال بلينكن إنه "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدماً".

وتابع خلال فعالية نظمها تلفزيون "بلومبرغ نيوز"، "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتعهد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفاً "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عملياً أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأعرب الرئيس جو بايدن إثر توليه منصبه عن رغبته في العودة إلى الاتفاق، لكن مساعديه رفضوا مطالب إيرانية من بينها أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها بشأن نشاط نووي مفترض سابق.

ويعتبر أي قرار أمريكي بالعودة إلى الاتفاق حساساً من الناحية السياسية، خصوصاً بعد اندلاع احتجاجات كبرى في إيران في سبتمبر/أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وأردف أنتوني بلينكن "أعتقد أن ما نراه في جميع أنحاء إيران هو تعبير ملحوظ عن الإحباط والغضب من السياسات المختلفة التي ينتهجها النظام. ونحن نرى ذلك بشكل عفوي".

وفرضت إدارة بايدن في وقت سابق الأربعاء عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الحكومة للاحتجاجات.